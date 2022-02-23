أسرار طريقة عمل بسكويت بجوز الهند للأطفال في البيت بالخطوات بكل بساطة

ونقومإن عمل البسكويت في البيت أفضل من شراءه من الخارج من ناحية ضمان جودته ومن ناحية أخرى تكلفته الباهظة في محلات الحلويات، وتحاول كل أم أو ربة منزل أن تقوم بصنع الأطعمة والحلويات في المنزل لأفراد أسرتها، وصنع ذلك البسكويت يناسب المبتدئات والماهرات أيضا وذلك باتباع الخطوات خطوة خطوة وبسبب كثرة البحث عن صنع بسكويت جوز الهند حرصنا على ان نقدم لكم طريقة صنع البسكويت في المنزل بطريقة سهلة ونتيجة رائعة، فتابعوا معنا ذلك المقال.

طريقة عمل بسكويت بجوز الهند للأطفال

هناك طرق عديدة لعمل بسكويت جوز الهند حيث يمكن إضافة الفستق أو الكرز أو المربي أو البرتقال أو أي شيء آخر له ولكن اخترنا لكم أسهل طريقة حيث إنها لا تحتاج إلا لمكونات بسيطة جدا وتعطي نتائج رائعة والمكونات هي:

كوبان دقيق

كوب جوز هند مبشور

مقدار كوب سكر بودرة

كوب زبدة ويمكن استبدالها بكوب إلا ربع سمن

بيضتان

ربع ملعقة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير

اتباع تلك الخطوات يعطيك النتيجة المطلوبة والمذاق الرائع فيجب اتباعها خطوة بخطوة: