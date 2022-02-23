نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار طريقة عمل بسكويت بجوز الهند للأطفال في البيت بالخطوات بكل بساطة في المقال التالي
ونقومإن عمل البسكويت في البيت أفضل من شراءه من الخارج من ناحية ضمان جودته ومن ناحية أخرى تكلفته الباهظة في محلات الحلويات، وتحاول كل أم أو ربة منزل أن تقوم بصنع الأطعمة والحلويات في المنزل لأفراد أسرتها، وصنع ذلك البسكويت يناسب المبتدئات والماهرات أيضا وذلك باتباع الخطوات خطوة خطوة وبسبب كثرة البحث عن صنع بسكويت جوز الهند حرصنا على ان نقدم لكم طريقة صنع البسكويت في المنزل بطريقة سهلة ونتيجة رائعة، فتابعوا معنا ذلك المقال.
طريقة عمل بسكويت بجوز الهند للأطفال
هناك طرق عديدة لعمل بسكويت جوز الهند حيث يمكن إضافة الفستق أو الكرز أو المربي أو البرتقال أو أي شيء آخر له ولكن اخترنا لكم أسهل طريقة حيث إنها لا تحتاج إلا لمكونات بسيطة جدا وتعطي نتائج رائعة والمكونات هي:
- كوبان دقيق
- كوب جوز هند مبشور
- مقدار كوب سكر بودرة
- كوب زبدة ويمكن استبدالها بكوب إلا ربع سمن
- بيضتان
- ربع ملعقة بيكنج بودر
- ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة التحضير
اتباع تلك الخطوات يعطيك النتيجة المطلوبة والمذاق الرائع فيجب اتباعها خطوة بخطوة:
- نقوم بوضع الزبدة أو السمن في المضرب الكهربائي ومن ثم تشغيله ثم نقوم بوضع السكر البودرة والاستمرار في الخلط ولكن في اتجاه واحد.
- يتم إضافة البيض والفانيليا وخلطهم جيدا ثم نضيف ثلثي كوب جوز الهند.
- نقوم بالتقليب في اتجاه واحد ثم بعد ذلك نضيف الدقيق بشكل تدريجي ويجب نخل الدقيق جيدا، ومعه البيكنج بودر ونقوم بالعجن جيدا.
- يتم تغطية العجينة ثم نضعها في الثلاجة حوالي نصف ساعة لتتماسك بشكل جيد.
- نقوم بإخراجها من الثلاجة ونأخذ نصفها ونفردها علي مكان نظيف تم رشه بالدقيق ونجعل سمك الفرد حوالي ربع سنتيمتر ويمكن تغطية العجينة بكيس بلاستيك عند الفرد لضمان عدم التصاق العجينة بالأداة المستخدمة في الفرد.
- يتم دهن وجه العجينة ببياض البيض وبعد ذلك نرش الوجه بجوز الهند ونضغط عليها ضغطة خفيفة وبعد ذلك نشكلها دوائر أو الشكل الذي نريده.
- نقوم بإحضار صينية تم دهنها بالزيت ونضع عليها قطع البسكويت ثم وضعها في فرن ساخن حتى نحصل على لون ذهبي وجميل.
- يمكن تقديم البسكويت مع الشاي أو تقديمه للأطفال كحلوى سريعة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ