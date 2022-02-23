تكات عمل كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة وجعلها صافية خالية من الشوائب

يعتبر كريم النشا والقهوة من أفضل الكريمات الرائعة الذي يساعد على شد البشرة والقضاء على البقع الداكنة وإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في وقت صغير ويحتوي كريم النشا والقهوة على كثير من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة وتكسبها الحيوية ويعد كريم طبيعي وخالي من المواد الكيميائية الضارة ويبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضيره في المنزل بدلا من الذهاب للصالونات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة تكات عمل كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة.

تكات عمل كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة الناعم

مقدار ملعقة كبيرة من الجلسرين

ملعقة صغيرة من الزبادي

مقدار ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة عمل كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة

نحضر وعاء ونضع به مسحوق القهوة والنشا ونقوم بتقليبهم مع بعض جيدا.

ثم نقوم بوضع ماء الورد بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

بعد ذلك نضيف ملعقة الزبادي ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نضع الجلسرين ونقوم بتقليب جميع المكونات حتى تتجانس ويتكون لدينا خليط كريمي وناعم.

نحضر علبة نظيفة وفارغة ونضع بها الخليط ونقوم بإغلاقها جيدا ثم نضعها في الثلاجة فترة قليلة حتى يصبح الخليط متماسك.

بعد ذلك نضع الكريم مرتان في اليوم صباحا ومساء ونقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ.

نكرر وضع هذه الخلطة يوميا حتى نحصل نتائج أسرع وأفضل.

فوائد كريم القهوة والنشا للبشرة