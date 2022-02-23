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عمر شويل - جدة تكات عمل كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة وجعلها صافية خالية من الشوائب - ثقفني
يعتبر كريم النشا والقهوة من أفضل الكريمات الرائعة الذي يساعد على شد البشرة والقضاء على البقع الداكنة وإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في وقت صغير ويحتوي كريم النشا والقهوة على كثير من العناصر الغذائية والمعادن والفيتامينات التي تعمل على تغذية البشرة وتكسبها الحيوية ويعد كريم طبيعي وخالي من المواد الكيميائية الضارة ويبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضيره في المنزل بدلا من الذهاب للصالونات، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة تكات عمل كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة.
تكات عمل كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة
- ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة الناعم
- مقدار ملعقة كبيرة من الجلسرين
- ملعقة صغيرة من الزبادي
- مقدار ملعقة كبيرة من النشا
- ملعقة كبيرة من ماء الورد
طريقة عمل كريم النشا والقهوة لتفتيح البشرة
- نحضر وعاء ونضع به مسحوق القهوة والنشا ونقوم بتقليبهم مع بعض جيدا.
- ثم نقوم بوضع ماء الورد بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.
- بعد ذلك نضيف ملعقة الزبادي ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض.
- ثم نضع الجلسرين ونقوم بتقليب جميع المكونات حتى تتجانس ويتكون لدينا خليط كريمي وناعم.
- نحضر علبة نظيفة وفارغة ونضع بها الخليط ونقوم بإغلاقها جيدا ثم نضعها في الثلاجة فترة قليلة حتى يصبح الخليط متماسك.
- بعد ذلك نضع الكريم مرتان في اليوم صباحا ومساء ونقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ.
- نكرر وضع هذه الخلطة يوميا حتى نحصل نتائج أسرع وأفضل.
فوائد كريم القهوة والنشا للبشرة
- النشا غني بفيتامين الذي يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.
- يعمل الكريم على امتصاص الدهون الزائدة من البشرة وتقليل ظهور الحبوب والبثور.
- يخلص كريم النشا والقهوة الجلد من الالتهابات التي تظهر عليه.
- يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي تعمل على تحفيز البشرة إنتاج الكولاجين الذي يجعل البشرة نضرة وخالية من التجاعيد.
- يحتوي على المعادن والأحماض الأمينية التي تعمل على تغذية البشرة.
- يزيل الرؤوس السوداء وينظف البشرة ويطهرها من السموم.
- تعمل القهوة على علاج الهالات السوداء التي تظهر أسفل العين وتعمل على تخفيف الانتفاخات حول العين.
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