طريقة مفصلة لتحضير كيكة الاوريو الهشة الشهية في المنزل بخطوات بسيطة

الأوريوتعتبر كيكة الأوريو في المنزل من أشهر أنواع الكيك التي يعشقها الناس سواء الكبار والصغار، ولا تتطلب وقتاً طويلاً ومكونات معقدة، ويعتبر الأوريو من الحلويات التي يحبها العديد من الأطفال حتى الكبار، بالإضافة إلى أنه يعطي نكهة ومذاق رائع ومميز بقليل من المكونات التي قد تجدينها في مطبخك، وفي هذا المقال سنوضح لكي طريقة تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة وخاصًة أن تلك الكيكة ذات طعم رائع ومميز ولذيذ وجميع الأمهات تريد معرفة الخطوات المضبوطة والمكونات الدقيقة حتى تحصلي على كيك أوريو ذات طعم لا يمكن مقاومته وبمكونات اقتصادية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل بخصوص خطوات العمل والمكونات تابعوا قراءى ما يلي.

طريقة مفصلة لتحضير كيكة الأوريو الهشة

إذا كنت سيدتي تريدين عمل كيكة الأوريو في مطبخك بمكونات اقتصادية، عليك شراء المكونات التالية:

8 أكياس بسكويت أوريو.

كوب حليب سائل.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

للتزيين

6 قطع جبنة كيري.

كوبان من كريمة الخفق السائلة.

كيس من Oreos مسحوق.

طريقة عمل كعكة أوريو سهلة ولذيذة

بحث العديد من السيدات عن طريقة سهلة تمكنهم من صنع كعكة أوريو التي يحبها الأطفال بشكل كبير بسبب مذاقها الرائع، وفي السطور القادمة نقدم إليكم طريقة مفصلة لتحضير كعكة أوريو وهي: