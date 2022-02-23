‏ اسرع واقوى خلطه سوريه لتبييض اليدين و القدمين وتنعيمهم من اول مره

أقوي خلطة لتبييض اليدين سريعا مع تعرض اليدين للاسمرار تبدأ السيدات والفتيات بالبحث وراء كيفية توحيد لون اليدين بوصفات طبيعية، ويرجع سبب اسمرارها لعدة أسباب ينتج عنها تغير لون اليدين وظهور التشققات ومن أهم العوامل تعرض اليدين لاشعة الشمس او تعرضهم للمياه دون تجفيف لفترة طويلة، او استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيمياوية ضارة، ولذلك نود اليوم نقدملكل زوارنا الكرام افضل الوصفات المجربة في تبييض اليدين وتوحيد اللون سريعا.

وصفة لتبيض اليدين من أول مرة

مع وصفة زيت اللوز مع عصير الليمون ستحصلين على يدين بيضاء دون عيوب، فلكل مكون من المكونان هو كفيل على توحيد لون البشرة.

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

الطريقة

في وعاء صغير يتم وضع المكونان معا. يخلطالمكونات سويا جيدا. يتم توزيع المزيحعلى اليدين. يتركالخليط لمدة ساعة. يشطف الخليط بالماء الفاتر. تكرر الوصفة أربع مرات في الاسبوع، لنتيجة سريعة.

خلطة الليمون مع الملح لتبييض اليدين

تعتبر وصفة الملح مع عصير الليمون من أقوي الوصفات المجربة في تبييض اليدين، حيث تعمل الخلطة كمقشر طبيعي يزيل الاسمرار وطبقة الجلد الميتة من عل. اليدين ثم توحداللون.

المكونات.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الملح.

الطريقة

تخلط المكونات في وعاء. يتم توزيع المزيج على اليدين يترك حتي مرور نصف ساعة. تشطف اليدين بالماء الفاتر. تكرر العملية مرتين من كل اسبوع. خلطة العسل مع ماء الورد لتفتيح اليدين

المكونات

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.

اربع ملاعق كبيرة من ماء الورد.

الطريقة