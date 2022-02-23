معجزة كريم الكركم والنشا: لتبييض البشرة تبييض سحري وفوري للغاية2022

نقدم لكم معجزة كريم الكركم والنشا , حيث يعد من اقوي المعجزات التي تعمل علس تفتيح البشرة من اول استخدام للكريم، ويفضل استخدام الكريم في المساء للحصول علي افضل نتائج فورية للتفتيح الرهيب للبشرة دون تكلفة ولا تعب ولا أضرار جانبية ونتائج مبهرة بشكل لا يصدق، حيث يتكون الكنز الرباني الرهيب في التفتيح من مكونات طبيعية 100% تساعد بشكل كبير علي حل جميع مشاكل البشرة فوري، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل معجزة كريم الكركم والنشا من مكونات طبيعية ونتائج مبهرة فورية دون تكلفة2022.

مكونات عمل معجزة كريم الكركم والنشا بكل سهولة للحصول علي بشرة مثالية في اسرع وقت

سوف نقدم لكم بعض المكونات الطبيعية التي سوف نستخدمها لعمل المعجزة الرهيبة في تبيض البشرة بكل سهولة جون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقة من الكركم.

معلقتين من الحليب.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من زيت الزيتون.

معلقة من زيت الورد.

ماء ورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير المعجزة الخرافية للتفتيح البشرة من اول استخدام وتفتيح خرافي جدا ودون إضرار جانبية وهي كالاتي

نحضر إناء عميق ثم نضع بداخلة الزبادي والحليب والنشا وال كركم ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف زيت الزيتون وزيت الورد مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ونقلب بكل سهولة حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة بسيطة وسهلة جدا للكيفية استخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج بطريقة صحيحة ونتائج مبهرة وهي كالتالي:-