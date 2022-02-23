نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيلة ذكية.. البيكنج بودر والصابون لإزالة الشعر الزائد ووداعاً للألم لبشرة افتح وأكثر نعومة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة إزالة الشعر من المشاكل التي تؤرق الكثير من النساء، يمكن استخدام وصفة البيكنج بودر والصابون لإزالة الشعر، فهذه الوصفة من شأنها مساعدتك في حل هذه المشكلة، فالكثير من النساء يمنعهن الشعر الزائد في الجسم، من اللباس بحرية، فعند ارتدائك تنورة قصيرة، أو قميص نسائي بدون اكمام تجد الحرج بسبب مشكلة الشعر، وإليك الحل في المقال بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة البيكنج بودر والصابون لإزالة الشعر

لا تدعى فائدة البيكنج بودر تفوتك في وصفات إزالة الشعر، فهو يعمل أيضا كاسكرب طبيعي للبشرة بالإضافة إلى تنظيف البشرة بعمق، ويمكن عمل الوصفة كالآتي:

بيكنج بودر.

صابون جليسوليد.

عصير الليمون.

طريقه ازاله الشعر بالبيكنج بودر

أولا في وعاء عميق تبشر صابونة الجليسوليد مع إضافة نصف كوب من الماء الساخن.

بعد ذلك تترك لمدة ساعتين على الأقل.

ثم يضاف البيكنج بودر بكمية مناسبة حتى الحصول على قوام مناسب.

بعد ذلك يضاف قطرتين من عصير الليمون.

ثم تفرد الوصفة على الجسم بالكامل، مع التدليك بحركات دائرية.

بعد ذلك تترك الوصفة على الجسم لمدة نصف ساعة.

ثم تزال بمناديل ورقية.

بعد ذلك يتم دعك الجلد بليفة الحمام المغربي الخاصة بك.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا، حتى التخلص من كل الشغل الزائد نهائيا.

ماسك القهوة والبيكنج صودا لإزالة الشعر

تتميز القهوة باحتوائها على عناصر مفيدة للبشرة، كما أنها تحتوي على مضاد للأكسدة، والذي من شأنه إكساب البشرة المزيد من النضارة والحيوية، وإليك طريقة إزالة الشعر بالقهوة كالتالي:

المكونات:

قهوة مطحونة خشن.

بيكنج صودا.

ماء الورد.

عسل أبيض.

طريقة اعداد الماسك:

أولا تمزج القهوة مع البيكنج صودا.

بعد ذلك تضاف ملعقة من العسل، ثم يتم مزج المكونات بماء الورد حتى الحصول على قوام سميك.

ثم تفرد العجينة على البشرة ومع عمل مساج للبشرة في عكس اتجاه نمو الشعر.

بعد ذلك تترك الوصفة على الجلد لمدة نصف ساعة.

ثم تزال بقطعة قماش جافة في عكس اتجاه الشعر.

بعد ذلك تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى التخلص من مشكلة الشعر الزائد.

وفي الختام، استخدام البيكنج بودر والصابون لإزالة الشعر من الوصفات الجميلة جدًا، والتي تأتى بنتائج رائعة، كما انها تشارك اللباس بحرية دون قلق، تألقي واختاري لبسك بحرية، أصبحت بشرتك الان ناعمة كالحرير وذات مظهر صحي، كل ما عليك إتباع الوصفات المذكورة في المقال، وتابعي كل ما هو شيق وجميل معنا.