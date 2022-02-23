جددي وابهريهم.. البسكويت الروسي بمقادير مظبوطة 100% وتذوقي أحلى مقرمشات خفيفة

من أفضل الحلوى التي من الممكن أن يتناولها الجميع في الوقت الحالي هي البسكويت الروسي سواء كبار أو صغار السن، فطعمه المميز والمختلف عن باقي البسكويت جعل الكثير من الأمهات يقومون بالبحث حول مكونات وطريقة عمل بسكوت الروسي في المنزل وبتكلفة بسيطة وفي وقت قليل ومن دون مجهود.

البسكويت الروسي

من أهم ما يميز بسكويت الشاي الروسي هو أن المكونات الخاصة بها من الممكن أن تكون متوفرة في كل المنازل، هذا إلى جانب أن مدة التحضير الخاصة به لا تزيد عن 20 دقيقة، والمدة الخاصة بطهيه لا يمكن أن تزيد عن 15 دقيقة.

مقادير بسكوت الروسي

كوبين وثلاث أرباع الكوب طحين

كوب إلا ربع حليب

وكوب سكر

نصف كوب كاكاو

صفار بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة بيكينج باودر

وملعقة فانيليا

نصف ملعقة بيكينج صودا

للتزيين:

كوب سكر بودرة

بياض بيضة

ملعقة عصير ليمون

طريقة تحضير بسكوت الكاكاو الروسي

في البداية نحضر وعاء ونقوم بخلط ثلاث أرباع كوب من الدقيق مع كميات الحليب وهو ساخن ومعهم السكر

بعد ذلك نعمل على خلط الصفار الخاص بالبيض مع الكاكاو وكميات الزيت والبيكنج بودر والفانيليا

ثم نعمل على خلط كافة المكونات بشكل جيد حتى يتجانسوا مع بعضهم البعض.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي كمية الدقيق بشكل تدريجي ونقوم بخلط المكونات حتى تتجانس وتكون العجينة متماسكة.

ثم بعد ذلك نقوم بفردها بشكل جيد ونقوم بتقطيعها على حسب الشكل الذي نريده

بعد ذلك نقوم بنقل كافة القطع المقطعة على صينية بها ورق زبدة.

ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ونقوم بإدخال الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك نخرجه ونتركه حتى يبرد.

ثم في هذا الوقت نقوم بخلط المكونات الخاصة بالتزيين مع بعضها.

بعد ذلك نضع البسكويت فيها ونخرجها ونضعها في الصينية مرة أخرى وندخله الفرن ثانيا دقيقتين فقط.

لقد عرضنا لكم في هذا المقال مكونات وطريقة عمل البسكويت الروسي في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، حيث أن طريقة تنفيذه لا تحتاج للكثير من الوقت أو المجهود لتنفيذها، كما أنها شهية وتعتبر من أفضل الوجبات السريعة والتي سوف تضمن الكثير من الجودة بجانب سهولة التنفيذ.