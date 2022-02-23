طريقة عمل أصابع زينب في الفرن بدون خميرة بطريقة صحية وطعم جنان

طريقة عمل أصابع زينب في الفرن بدون خميرة بخطوات في مقدرة جميع الأمهات، لأن بعض من الأمهات يجدون كل شئ صعب للقيام بعمله في المنزل ويقومون بشرائه جاهزاً، ولكن هذه الطريقة غير أي طريقة سوف تكون سهلة وبسيطة للجميع وكل شئ يكون ناجح مع التجربة وعدم التكاسل، وتعد مكونات عملها من أبسط المكونات ونجدها دائماً في المنزل لذلك ستحضريها باستمرار، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على طريقة إعداد أصابع زينب في الفرن وعرض المكونات بالتفصيل عبر موقعنا المحترف موقع ثقفني.

مكونات عمل أصابع زينب في الفرن

تعتبر مكونات عمل أصابع زينب في الفرن من المقادير التي لا تكلف صاحبها الكثير فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من السميد.

نصف ملعقة صغيرة من اليانسون.

كوب من الماء.

رشة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الزيت النباتي.

شربات.

طريقة تحضير الشربات

نحضر إناء ونضع به ٢كوب من السكر وكوب الماء وعصرة الليمون والفانيليا ونقلبهم ونضعهم على نار متوسطة الحرارة، نترك الخليط لمدة ١٠ دقائق بعد الغليان ونتركه لحين الاستخدام.

طريقة إعداد وتحضير الأصابع

تختلف طريقة تحضير هذه الأصابع على حسب طريقة كل أم والنوع الذي ينجح معها وهذه الطريقة كما يلي:-