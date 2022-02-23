اعملي الجبنة الكريمي فى المنزل بطريقة سهلة وبأقل التكاليف

تعتبر الجبنة الكريمي من أنواع الجبن اللذيذة، والتى يفضلها الكثير من الناس من الكبار والصغار وذلك بإستخدامها فى عمل الساندوتشات للأطفال فى المدارس أو على الإفطار، وذلك لأنها لها قيمة غذائية عالية ومفيدة جداً للجسم وتساعد فى بناء العضلات وتمد الجسم بالطاقة، كما انها تستخدم فى العديد من الأكلات المختلفة وتعطيها الطعم الجميل، لذلك تبحث الكثير من الأمهات على طريقة سهلة لعملها فى المنزل وتكون غير مكلفة، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الجبنة الكريمي فى المنزل بالتفصيل.

مكونات الجبنة الكريمي

تحتوى الجبنة الكريمي على العديد من المكونات المفيدة والمغذية فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:

لتر من اللبن كامل الدسم.

٢ قطعة من الجبنة المربعات.

ملعقة كبيرة من الخل.

لتر من اللبن الرائب.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

١/٤ ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل الجبنة الكريمي سهلة وسريعة جداً ولا تستغرق وقت طويل فى تحضيرها وهى كمايلي: