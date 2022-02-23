نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج جرثومة المعدة بالأعشاب من خلال مجموعة من الوصفات الطبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد جرثومة المعدة من الأمراض التى انتشرت بكثرة فى البلاد العربية وخاصةً فى الخليج، وهى عبارة عن جرثوم تصيب المعدة وتنتقل عن طريق الفم من خلال تناول الطعام أو الشراب أو مع شخص مريض أو الاقتراب منه، ومن الوسائل العلاجية الطبية هو استئصالها طبياً بشكل نهائي، كما أن العلاج بالأعشاب قد اثبت فاعليته فى التخفيف والقضاء على هذا المرض، لذا سوف نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مجموعة من الوصفات الطبيعية لعلاج جرثومة المعدة.

وصفة قشر الرمان

تساعد هذه الوصفة على التخلص من جرثومة المعدة بنسبة كبيرة وسنتعرف على مكوناتها وكيفية إستخدامها.

مكونات وصفة قشر الرمان

تحتوي هذه الوصفة على مكونات طبيعية وغير مضرة للصحة وهى كالتالي

٢ ملعقة كبيرة من قشور الرمان المطحونة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

٢ ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

ملعقة كبيرة من عسل لانجنيز.

طريقة الاستخدام

طريقة استخدام هذه الوصفة سهل وبسيط جداً وهى كمايلي:

نحضر طبق ونخلط به المكونات من قشر الرمان والعسل والزنجبيل والكركم. نخلطهم مع بعض كويس ثم نضعهم فى برطمان. تأخذ منها ملعقة على ريق النوم عند الإستيقاظ. ننتظر لمدة ساعة بدون طعام بعد أخذ الخليط. نستمر فى استخدام هذه الوصفة لمدة أسبوعين على الأقل أو يمكن الستمرار عليها لمدة شهر أو شهرين حتى نلقى التحسن المطلوب.

وصفة العسل

تعمل هذه الوصفة على التخلص من جرثومة المعدة بطريقة آمنة على الصحة.

المكونات

تحتوى هذه الوصفة على مكونات طبيعية جداً ومفيدة للجسم وهى كالتالي:

٢ ملعقة كبيرة من العسل.

١/٤ كوب من الماء الدافئ.

طريقة الاعداد والاستخدام

طريقة عمل واستخدام هذه الوصفة سهل وبسيط وهى كمايلي:

نحضر كوب ونضع ربعه ماء دافئ ثم نضيف عليه ملعقتين العسل. نقلبهم مع بعض كويس جداً حتى يمتزجوا تماماً. نتاول هذا الخليط مرتين أو ثلاث مرات فى اليوم حتى نشعر بتحسن.

وصفة الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل فى العديد من الوصفات كما أثبت فاعليته فى القضاء على جرثومة المعدة وسنتعرف على كيفية استخدامه فيما يلي:

فى هذه الوصفة نقوم بإستخدام الزنجبيل البودر وذلك بإضافته الى أى مشروب نفضله. فيمكن اضافته على الشاى أو اللبن أو الليمون أو الماء الدافئ وسوف نشعر بتحسن ملحوظ.

وصفة الخل

تعد من الوصفات الطبيعية المفيدة جدا للقضاء على جرثومة المعدة.

مكونات الوصفة

٣ ملعقة كبيرة من الخل.

١/٤ كوب من الماء الدافئ.

الاستخدام