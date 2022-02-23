نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابرزي جمالك.. كولاجين طبيعي للبشرة يعالج التجاعيد مهما كانت عميقة لوجه مشدود وأصغر 10 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كولاجين طبيعي للبشرة هو الحل الأفضل للحصول على بشرة تبدو فيها أكثر حيوية وإشراقا دون الحاجة إلى عمليات التجميل وحقن البوتكس، ويمكن الحصول على كولاجين طبيعي من خلال مكونات بسيطة متوفرة في المنزل، ويكون آمنا جدا، وسوف تظهر النتيجة فعالة خلال فترة قصيرة.

كولاجين طبيعي للبشرة

يعتبر الكولاجين الطبيعي هو المكون الأساسي الذي يقوم بنضارة البشرة، وشد البشرة، وجعلها جميلة، كما أنه يحمي الوجه من الترهلات الجلدية وظهور التجاعيد، والخطوط الرفيعة التي تظهر مع تقدم العمر، ومن أمثلة الكولاجين الطبيعي ماسك الكيوي الذي يتكون من :

حبة واحدة من الأفوكادو.

وحبة واحدة من الكيوي.

حيث يتم تقطيع حبة الأفوكادو والكيوي وهرسهما، ثم يضع معا على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر، ونجفف بلطف، ثم نضع كريم الترطيب، وتكرر تلك الماسك 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مبهرة.

ماسك الشوفان للتجاعيد

يعتبر الشوفان من المواد التي تغذي الجسم والبشرة، ونستطع عمل كولاجين للبشرة، وكولاجين الشوفان يعمل على شد البشرة والتجاعيد حول العين والفم والجبهة، حيث إنه يتكون من مواد طبيعي، ولا توجد به مواد كيمائية، ويتكون ماسك الشوفان من:

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ومعلقة من القرفة.

وملعقة صغيرة من القهوة.

ومعلقتان من الشوفان المطحون.

ثم تخلط جميع المكونات معا، ثم يوضع الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، ويرطب الوجه بكريم مرطب.

الجيلاتين لشد البشرة

يقوم الجيلاتين بشد تجاعيد البشرة من الوجه والرقية، ولكن بشرط المداومة عليه، ويتكون كولاجين الجيلاتين من:

ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودرة.

ومعلقة من البن.

و3 ملاعق من الحليب الدافئ.

ثم يخلط الحليب مع الجيلاتين أولا، ثم نضيف إليهم البن والنسكافيه، وتقلب المكونات بطريقة جيدة حتى يذوب الجيلاتين، ثم يوضع على البشرة لمدة نصف ساعة، ونكرر الوصفة أسبوعيا؛ للحصول على نتائج أفضل.

هكذا قد وصلنا إلى ختام مقالتا الذي استعرضنا فيه وتحدثنا عن كولاجين طبيعي للبشرة. وأهم ماسكات شد البشرة. ويمكن استخدام مكونات بسيطة من المنزل للتخلص من التجاعيد. الذي يعمل على شد البشرة وإزالة تجاعيد الوجه. ونتمنى أن نكون قد أفادناكم بالمعلومات الوفيرة عن هذا الموضوع.