عمل بوريك بالجبنه بتاع الأفران هش ومورق جدًا وبنص كيلو دقيق فقط املي بيتك خير

طريقة عمل بوريك بالجبنه بتاع الأفران من الطرق التي يزداد عليها البحث يوميًا خاصة مع دخول المدارس حيث يحب الاطفال تناول مخبوزات الأفران وخاصة البوريك المحشي جبنه واليوم سوف نقدمه لكي سيدتي العزيزة بطريقة سهلة وبسيطة ومورق من الداخل زي بتاع الأفران تمامًا كما أنه سوف يوفر لك الكثير ولن يأخذ وقت أو مجهود في تحضيره وسوف تعتمدي تلك الطريقة دائمًا ومش هتبطلي تعمليه للأولاد، بالإضافة إلى أنه ممتاز بجانب كوب من الشاي أو القهوة لوجبة الإفطار أو العشاء أو بين الوجبات.

عمل بوريك بالجبنه

يمكن تحضير بوريك بالجبنة زي الأفران في المنزل بكل سهولة جدًا وبمكونات بسيطة ومتوفرة بإذن الله تعالى في كل بيت وغير مكلفة.

مكونات عمل البوريك

4 أكواب من الدقيق .

. 2 ملعقة صغيرة ملح.

كوب واحد من الزبدة.

ملعقة ونصف من السكر.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية .

. ماء دافئ للعجن.

مقادير الحشو

جبنة أي نوع تفضليه.

أي نوع تفضليه. للوجه: سوف نحتاج بيضة وحبة البركة وسمسم.

خطوات عمل بوريك الجبنه في المنزل