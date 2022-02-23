نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل بوريك بالجبنه بتاع الأفران هش ومورق جدًا وبنص كيلو دقيق فقط املي بيتك خير في المقال التالي
طريقة عمل بوريك بالجبنه بتاع الأفران من الطرق التي يزداد عليها البحث يوميًا خاصة مع دخول المدارس حيث يحب الاطفال تناول مخبوزات الأفران وخاصة البوريك المحشي جبنه واليوم سوف نقدمه لكي سيدتي العزيزة بطريقة سهلة وبسيطة ومورق من الداخل زي بتاع الأفران تمامًا كما أنه سوف يوفر لك الكثير ولن يأخذ وقت أو مجهود في تحضيره وسوف تعتمدي تلك الطريقة دائمًا ومش هتبطلي تعمليه للأولاد، بالإضافة إلى أنه ممتاز بجانب كوب من الشاي أو القهوة لوجبة الإفطار أو العشاء أو بين الوجبات.
عمل بوريك بالجبنه
يمكن تحضير بوريك بالجبنة زي الأفران في المنزل بكل سهولة جدًا وبمكونات بسيطة ومتوفرة بإذن الله تعالى في كل بيت وغير مكلفة.
مكونات عمل البوريك
- 4 أكواب من الدقيق.
- 2 ملعقة صغيرة ملح.
- كوب واحد من الزبدة.
- ملعقة ونصف من السكر.
- ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.
- ماء دافئ للعجن.
مقادير الحشو
- جبنة أي نوع تفضليه.
- للوجه: سوف نحتاج بيضة وحبة البركة وسمسم.
خطوات عمل بوريك الجبنه في المنزل
- قومي أولاً بإذابة الخميرة قليل من الماء الدافئ.
- بعد ذلك اخلطي كل المقادير معًا.
- ثم قومي بإضافة الخميرة إلى المقادير.
- اعجني بالماء بالتدريج.
- قومي بالعجن جيدًا حتى تحصلين على عجينة ناعمة ومتماسكة وطرية.
- ثم قومي بتغطية العجينة واتركها تختمر نصف ساعة.
- بعد ذلك قسمي العجينة إلى كور صغيرة الحجم.
- قومي باستخدام أصبعك واصنعي نقرة في المنتصف وضعي بها الجبنة.
- ثم اغلقي الكورة ولفي الكورة رول وبططيها قليلاً.
- رصي بوريك الجبنة في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.
- ولا تنسي أن تسخني الفرن قبل وضع البوريك ب 5 دقائق.
- قومي بخفق البيضة وضعي عليها رشة فانيليا.
- ثم ادهني وجه البوريك.
- بعد ذلك رشي السمسم وحبة البركة.
- اتركيه 5 دقائق يرتاح.
- ثم دخليه الفرن على 180 درجة أي حرارة متوسطة.
- انتظري حتى يحمر البوريك ويأخذ اللون الذهبي.
- ثم اخرجيه من الفرن وخطيه بمنشفة نظيفة.
- اتركيه يهدأ من الحرارة ثم قومي بتقديمه بجانب كوب من الحليب أو الشاي.
- يمكنك حشو البوريك بالشوكولاته أو النوتيلا أو المربى أو الجبنة وصحتين وهنا.
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