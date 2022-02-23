نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل اللفت خطوة خطوة فى المنزل وأحلى من الجاهز في المقال التالي
يعد مخلل اللفت من أنواع المخللات الشهية، والتى تستخدم كنوع من المقبلات بجانب الأكلات المختلفة وذلك لما يتمتع به الطعم الجميل، وذلك لما يحتوي عليه من فوائد متعددة لصحة الجسم وذلك مع تقليل الملح، وهناك العديد من الطرق التى يخلل بها ومنها الأبيض والأحمر كما يمكن وضعه فى المخلل المشكل، ويبحث الكثيرين عن طريقة عمله فى المنزل بطريقة بسيطة وسهلة ويصبح مقرمش ولا يتشرب ماء كثير كما يأخذ طعم الملح ولكن بدون زيادة فى الملح، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مخلل اللفت فى المنزل بالتفصيل.
مكونات مخلل اللفت
يتكون مخلل اللفت من مكونات إقتصادية جدا وغير مكلفة سوف نتعرف عليها فيمايلي:
- كيلو من اللفت.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- حبة من البنجر (الشمندر).
- ماء حسب الحاجة.
- ملعقة كبيرة من الخل.
طريقة الاعداد والتحضير
طريقة عمل مخلل اللفت سهلة وبسيطة جداً ويمكنك عمله فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي:
- فى وعاء عميق ننقعه ١٠ دقائق حتى يصبح من السهل التخلص من الطين العالق به وغسله.
- ثم نغسله جيداً بواسطة ليفة أو بالسكين مع عدم تقشير الطبقة الخارجية ونشطفه لأكثر من مرة حتى يصبح ماؤه نظيف.
- بعد ذلك نقطعه بالطريقة التى نريدها سواء على شكل أصابع أو أنصاف دوائر أو مكعبات رقيقة.
- ونضعه فى البرطمان اللى هنخلل فيه ونرش عليه شوية ملح ونغلق البرطمان جيداً ونتركه لمدة ليلة كاملة.
- فى الصباح سوف نلاحظ أنه قد أخرج الماء الموجود به ونقوم بتصفيته جيداً أو يمكنك إضافة الماء عليه والملح والبنجر والخل.
- أو يمكنك تصفيته من الماء الموجود به ونقطع البنجر ونسلقه فى الماء ونأخذ الماء ونضيف عليه ملعقة الملح والخل ونقلبهم كويس.
- بعد ماتبرد نضيفها على اللفت حتى تغمره تماماً ونغلق البرطمان جيداً.
- ثم نضعه جانباً فى درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوعين أو أكثر.
- بعد مايستوي نحتفظ به داخل الثلاجة ويجب عليكى غلق البرطمان جيداً بعد كل استخدام حتى لا يتلف ويتغير لونه، وبكده يكون جاهز للإستخدام بجانب الأكلات وبالف صحة وعافية.
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