طريقة عمل مخلل اللفت خطوة خطوة فى المنزل وأحلى من الجاهز

يعد مخلل اللفت من أنواع المخللات الشهية، والتى تستخدم كنوع من المقبلات بجانب الأكلات المختلفة وذلك لما يتمتع به الطعم الجميل، وذلك لما يحتوي عليه من فوائد متعددة لصحة الجسم وذلك مع تقليل الملح، وهناك العديد من الطرق التى يخلل بها ومنها الأبيض والأحمر كما يمكن وضعه فى المخلل المشكل، ويبحث الكثيرين عن طريقة عمله فى المنزل بطريقة بسيطة وسهلة ويصبح مقرمش ولا يتشرب ماء كثير كما يأخذ طعم الملح ولكن بدون زيادة فى الملح، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير مخلل اللفت فى المنزل بالتفصيل.

مكونات مخلل اللفت

يتكون مخلل اللفت من مكونات إقتصادية جدا وغير مكلفة سوف نتعرف عليها فيمايلي:

كيلو من اللفت.

ملعقة كبيرة من الملح.

حبة من البنجر (الشمندر).

ماء حسب الحاجة.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل مخلل اللفت سهلة وبسيطة جداً ويمكنك عمله فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: