حضري كيكة الذرة الهشة في الخلاط سريعا

حضري كيكة الذرة الهشة، كيكة الذرة تعد من ألذ وأروع أنواع الكيك في جميع مطابخ دول العالم، لأنها تتميز بهشاشة رائعة ومذاق أروع، مما يجعل معظم الصغار والكبار يعشقونها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الذرة.

مكونات ومقادير عمل كيكة الذرة:

2 كأس كبير دقيق ذرة.

كأس كبير من الطحين.

4 حبات من البيض.

120جرام من السكر.

كأس صغير زيت ذرة.

20 جرام من السمن البلدي.

ملعقتان صغيرتان من بشر البرتقال.

200 جرام عصير برتقال طازج.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع ملعقة من الملح.

طريقة تحضير كيكة الذرة:

امزجي السمن البلدي مع مقدار البيض في الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم عصير البرتقال، والسكر، وزيت الذرة، والملح، وقشر البرتقال، والفانيلا، ثم امزجيهم لمدة 8 دقائق حتى يتكون خليط يشبه الكريمة. اخلطي البيكنج بودر مع مقدار الطحين، ودقيق الذرة في وعاء للخلط، ثم اسكبي فوقه خليط السمن، ثم استمري في مزج المكونات بالمضرب الكهربائي، حتى يتكون لديك خليط متجانس وقوامه كريمي. ضعي خليط السمن في صينية مدهونة بقليل من السمن، ثم ضعيها في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها حتى تنضج كيكة الذرة، وتصبح جاهزة للتناول.

مكونات عمل مافن الذرة:

85جرام من الزبدة الغير مجمدة.

2 حبات من البيض المخفوقين.

ربع ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة سكر أسمر.

300جرام من الطحين.

75 جرام دقيق ذره.

ربع ملعقة كبيرة من الحليب.

60 جرام زيت ذرة.

طريقة تحضير مافن الذرة بالخطوات:

امزجي السكر الأسمر مع مقدار دقيق الذرة، والطحين، والبيكنج باودر في وعاء متوسط الحجم يناسب الخلط. ثم ضيفي إليهم الحليب، والبيض، وزيت الذرة، ثم قلبيهم لمدة خمس دقائق. استمري في مزج المكونات السابقة، حتى يتكون لديك خليط كريمي وقوامه كثيف. احضري القالب الخاص بالمافن، ثم اسكبي في كل دائرة به ملعقتين من الخليط السابق. ثم ضعيه في فرن ساخن على حرارة متوسطة، ثم اتركيه لمدة30 دقيقة، حتى ينضج وزينيه بالشكولاتة السائلة، أو أي نوع من المربى، حتى يصبح مافن الذرة جاهز للتقديم.

كيكة الذرة الهشة بالشكولاتة:

تعد كيكة الذرة الهشة من أفضل أنواع الحلويات والكيكات، ويتم تحضيرها بأكثر من نكهة بالشكولاتة وبالفانيليا، ويمكن تحضيرها أيضا بالبرتقال، ومن خلال السطور القادمة سنحضرها بالشكولاتة.

مقادير كيكة الذرة الهشة بالشكولاتة: