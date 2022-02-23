نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونين فقط خلطة جبارة لتبييض اليدين والرجلين في يومين نتيجة فعالة من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة اذا كنتي تعانين من مشكلة اسمرار اليدين بشكل واضح مما يعرضك للاحراج والانزعاج، عليكي باستخدام افضل الوصفات الطبيعية التي يمكنك من خلالها التخلص من هذه المشكلة بكل امان، وبدون تكاليف عاليه، بالإضافة إلى تحقيق الكثير من الفوائد الأخرى مثل نعومة اليدين، والترطيب، والان من خلال متابعتك لنا سوف نتعرف على أهم الوصفات الطبيعية التي تستخدم لحل هذه المشكلة بكل سهولة.

اليدين هي أكثر المناطق الظاهرة في الجسم لذلك تهتم كل النساء بمظهر وجمال اليدين بشكل دائم، ومن أهم العوامل التي قد تؤثر على جمالها هو التأثر بأشعة الشمس الحارقة، والتي قد تظهرها باللون الغير الطبيعي لها، لذلك سوف نتعرف على أهم الوصفات الطبيعية التي تعطي أفضل النتائج عند تجربتها والمداومة عليها لذلك يمكنكم متابعتنا الان.

خلطات طبيعية لتبييض اليدين

المواد الطبيعية هي أفضل ما يمكن استخدامه لتبيض اليدين والحصول على أفضل النتائج، واعطاء الشكل المرغوب فيه وافضل ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

استخدام عصير الطماطم لتفتيح اليدين

الطماطم من أهم المواد التي تستخدم في تفتيح البشرة بشكل كامل وذلك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من الغمقان، وطريقة الاستخدام كالتالي:

استخدمي عصير الطماطم المركز ووضعه مثل الكريم على اليد.

دلكي اليد بعصير الطماطم الطبيعي بشكل دائري.

اتركي العصير على اليدين لمدة نصف ساعة، ثم قومي بغسل اليدين بالماء الفاتر.

كرري الاستخدام بشكل يومي للحصول على الشكل المطلوب.

عصير الليمون لتبيض اليدين

استخدمي عصير الليمون لتفتيح اليدين والمناطق الغامقة في الجسم أيضًا فهو له قوة فعالة في القضاء على البقع الغامقة، ويفضل المداومة على استخدامه لتحقيق أفضل النتائج، وطريقة استخدامه لليدين كما يللي:

خففي ربع كوب من عصير الليمون المركز بالماء الساخن.

قومي بنقع يديك بهذا الخليط، وذلك لمدة لا تقل عن عشرة دقائق.

استخدمي هذا الخليط مرتين في اليوم الواحد صباحًا ومساءًا وذلك لمنح اليدين بياضًا ونعومة وترطيب في اقل وقت.

خليط العسل مع الكركم لتفتيح اليدين

هذا الخليط يحتوي على مجموعة من المواد الطبيعية التي تساعد في منح اليد البياض، والنعومة المطلوبة، كما تساعد على حماية الجلد من العوامل الخارجية التي تؤثر عليها وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة من الكركم.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطبيعي.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي كل المواد التي تم تجهيزها مع بعض لكي تتجانس بالشكل المطلوب.

وزعي الماسك على اليدين بشكل جيد.

اتركي الخليط على الجلد لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اغسلي يديك بعد الانتهاء بالماء الفاتر.

إذا تعرضت اليدين آلى الاسمرار فيفضل أن يتم الاهتمام والعناية بها من خلال استخدام أفضل الوصفات الطبيعية التي تعطي تعيد لها لونها الطبيعي كما تساعد الوصفات الطبيعية لكثرة فوائدها على الجلد في منح النعومة والترطيب خلال فترة بسيطة من المداومة على تطبيقها على اليدين، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على أهم هذه الوصفات.