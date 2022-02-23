اصنعي الحلاوة الطحينية في دقائق طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت

الحلاوة الطحينية من أهم الحلوى الشعبية التي تنتشر في الكثير من البلاد المختلفة، ويتكون من العديد من المكونات المختلفة ومن أهمها السمسم الذي يتميز بفوائده المتعددة للجسم، ولذلك يفضل الكثير من الأمهات تقديم الحلاوة الطحينية لأولادهم أثناء اليوم الدراسي كوجبة إفطار لذيذة تمنح الجسم الكثير من الطاقة والنشاط وزيادة التركيز، ولذلك فسوف نعرض لكم خطوات تحضير الحلاوة الطحينية في المنزل حتى يتم تناولها في اي وقت، وتوفيرًا لتكاليف شرائها من الخارج لذلك يمكنكم متابعتنا لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية في المنزل بكل سهولة

اذا كنتي تبحثين عن طريقة عمل وتحضير الحلاوة الطحينية بكل سهولة في المنزل فاليكي الخطوات اللازمة لتجهيزها وهي كالآتي:

المكونات

كوب ونصف من السمسم الابيض.

كوب من السكر الناعم.

كوب من الزيت النباتي ويفضل زيت الذرة حتى يكون خفيف على المعدة.

كوب من الدقيق.

كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من المكسرات.

طريقة تحضير الحلاوة الطحينية