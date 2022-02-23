طريقة عمل الكنافة بالمكسرات زي المحلات بمكونات بسيطة ومذاق شهي ولذيذ

لا يوجد أحد لا يعرف أهم حلوى تقدم بشكل أساسي في شهر رمضان الكريم، وهي الكنافة اللذيذة التي يمكن إعدادها بأكثر من شكل وطريقة وكل طريقة لها طعم يميزها عن الأخرى فيمكن تجهيزها بالكاستر أو القشطة أو المكسرات أو المانحة، ولذلك سوف نتعرف على طريقة عمل الكنافة لكل من يرغب في معرفة خطوات بسيطة وبدون اي جهد لإعداد الكنافة الشهية بالشكل الصحيح يمكنكم متابعتنا الآن.

هناك بعض الحلويات الأساسية التي اعتدنا بشكل دائم على تناولها في رمضان، وبالطبع نعلم أن الكنافة هي أهم هذه الحلويات، لذلك قد برع النساء في عمل انواع مختلفة منها وتقديمها باكثر من شكل حتي أصبح يعشقها الكثير من الناس ومن خلال هذا المقال سوف تتعرف على طريقة عمل الكنافة بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل الكنافة بالمكسرات بخطوات بسيطة

يتم إعداد الكنافة بطريقة بسيطة جدًا ويتم حشوها حسب الرغبة، ولكن الطريقة التي اعتاد الكثير من الناس على إعدادها هي الكنافة بالمكسرات وهي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات أو التكاليف، وطريقة تحضيرها كالتالي:

المكونات

نصف كيلو من الكنافة الشعر.

ربع كوب من السكر البودرة.

كوب ونصف من المكسرات المختلفة، ويمكن استبدال المكسرات بجوز الهند والزبيب حسب المتواجد.

كوب من السمن الذائبة تمامًا.

طريقة التحضير