طريقة الإفطار الصحية في رمضان أطعمة صحية 100% للإفطار والسحور التي يكثر عليها البحث في شهر رمضان الكريم، والتي يستعد فيها المسلمين من كافة أنحاء العالم للقيام بفريضة الصوم، حيث يعد للصيام فوائد صحية كثيرة لصحة الانسان، وبالرغم من ذلك يراعي في احضار وجبات الافطار والسحور أطعمة صحية مع العلم ان في رمضان عند الافطار لايوجد انتظام في ضبط الاكلات والحلويات ومن يمارس الرياضة قد يكون الامر صعب اثناء الصيام لذا يفضل بعد الافطار، ومن خلال تلك المقال نوضح لكم بعد النصائح والاطعمة الصحية لكم.

طريقة الإفطار الصحية في رمضان

يتم التناول في وجبة الافطار، التمر والماء وجبة خفيفة وصحية قد تساعدنا في التحكم وعمل كنترول في عدم الافراط في الطعام، بالاضافة ان نحرص علي الاهتمام بطبق السلطة او الخضروات مع كمية من البروتين كالحوم والدجاج، والنشويات كالمكرونة والارز والبطاطس، والفسفور كالاسماك ايضا، وإليك رابط كيفية تجنب العطش في رمضان.

كما ان هناك وجبات بسيطة وخفيفة ومفيدة جدا كعدد اثنين بيض مصلوق مع رغيف خبز مع شرب اللبن والماء، ايضا تكون وجبة سريعة تدعم الكربوهيدرات والكالسيوم والبروتين، كما يوجد ايضا الشوفان مع الفاكهة الطازجة قد تعطي الشعور بالشبع عن السحور في رمضان، للمحافظة علي رطوبة الجسد في الصيام يلزم شرب الماء مثلا لكل واحد كيلوجرام من الوزن يستهلك ٣٥ مللي جرام ماء للمحافظة من الصداع والجفاف.

أطعمة صحية في رمضان للإفطار والسحور

الحليب أو اللبن: يكون مصدرا اساسيا للكالسيوم وخاصة عند اضافة منتجات الحبوب مثل الشوفان وغيرة، قد تكون وجبة سحور ممتازة وتعطي نشاط وحيوية خلال فترة الصيام.

يكون مصدرا اساسيا للكالسيوم وخاصة عند اضافة منتجات الحبوب مثل الشوفان وغيرة، قد تكون وجبة سحور ممتازة وتعطي نشاط وحيوية خلال فترة الصيام. السبانخ: خضروات ورقية تحتوي علي الكالسيوم والحديد والماغنسيوم مع فيتامينات a,B,c، وخفض ضغط الدم والتقليل من الامساك زيادة مستوي الطاقة وزيادة الوزن تستخدم في الافطار في الشهر الكريم.

خضروات ورقية تحتوي علي الكالسيوم والحديد والماغنسيوم مع فيتامينات a,B,c، وخفض ضغط الدم والتقليل من الامساك زيادة مستوي الطاقة وزيادة الوزن تستخدم في الافطار في الشهر الكريم. الزبادي: يساعد علي عملية الهضم وتعزيز مناعة الجسم وتنظيم حركة الامعاء، يستعمل في وجبة السحور للانتعاش ايضا في نهار رمضان.

يساعد علي عملية الهضم وتعزيز مناعة الجسم وتنظيم حركة الامعاء، يستعمل في وجبة السحور للانتعاش ايضا في نهار رمضان. التمر: يستعمل في الافطار لكسر الصيام ويحتوي علي نسبة عالية من الالياف وصحي للجهاز الهضمي ويحمي القلب والشرايين .

يستعمل في الافطار لكسر الصيام ويحتوي علي نسبة عالية من الالياف وصحي للجهاز الهضمي ويحمي القلب والشرايين . الاسماك: يعتبر من العناصر والمصادر الغنية بالبروتين والفسفور ويحمي من الجلطات الدموية والحفاظ علي انسجة الجسم، وجبة افطار ممتازة بخلاف لايعارض اصحاب الامراض المزمنة عند الافطار به وتناولة.

يعتبر من العناصر والمصادر الغنية بالبروتين والفسفور ويحمي من الجلطات الدموية والحفاظ علي انسجة الجسم، وجبة افطار ممتازة بخلاف لايعارض اصحاب الامراض المزمنة عند الافطار به وتناولة. البيض: مصدر بروتين وعدم الشعور بالعطش عند تناولة مصلوق في السحور تتأقلم طوال نهار الصيام بعدم العطش لشرب الماء، ويعالج الجسم بالتخلص من اللام البطن.

مصدر بروتين وعدم الشعور بالعطش عند تناولة مصلوق في السحور تتأقلم طوال نهار الصيام بعدم العطش لشرب الماء، ويعالج الجسم بالتخلص من اللام البطن. الخضروات: تحتوي علي فيتامينات وكالسيوم وتعمل ايضا علي ترطيب الجسم وغنية بالالياف وتساعد علي عدم خمول الشخص او الاجهاد والشعور بالشبع ويمكن تناولها في وجبة الافطار او السحور لانها مفيدة جدا، وإليك رابط أهم الأطعمة في رمضان.

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