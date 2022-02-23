نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل صبغ الحواجب بالحناء الطبيعية لأجمل وأروع أطلال لك وحواجب مرسومة وأفضل من التاتو في المقال التالي
صبغ الحواجب من أهم ما تحلم به كل سيدة وفتاة وتحلم أيضا تحصل علي حواجب جذابة ومرسومة بشكل لائق وجميل، ولأجمل وأروع أطلال لك سيدتي وأفضل من التاتو والذي يترك تأثير غير لائق علي مظهر الوجه، وصبغ الحواجب له تأثير كبير علي شكل أو مظهر الوجه هو أفضل ما يظهر جمال العينين والوجه، ودائما تفضل أن تكون الحواجب غزيرة ولونها مميز، لذلك فإن كل سيدة تبحث عن الطرق التي تؤدي إلي الحصول على هذا الشكل أو النتيجة المطلوبة، وهناك العديد من الفتيات الذين يبحثون عن هذه الطرق وخاصة الذين يتمتعون بحواحب خفيفة، ومن المعروف أن الحواجب الخفيفة من أكبر المشاكل التي تعاني منها كل سيدة وفتاة وهو بسبب تساقط شعر الحواجب أحيانا، مما يؤدي هذا إلي وجود فراغات بين الحواجب ولهذا السبب تسعي الكثير من النساء عن الوصفات الطبيعية التي تجعل شكل الحواجب جذاب، فوجد أن الحناء هي التي تعمل علي هذا، لأنها من المكونات الطبيعية التي تعطينا نتيجة أفضل وشكل مميز لصبغ الحواجب.
طريقة صبغ الحواجب ومكوناتها
المكونات
- كمية مناسبة من زبدة الشيا.
- كمية مناسبة من الحناء واللون حسب الرغبة.
- فرشاة ماسكرا جافة.
- كمية مناسبة من الماء.
طريقة التحضير
- يتم تحضير طبق ونضع في هذا الطبق كمية مناسبة من مسحوق الحناء، ثم نضيف إليها كمية مناسبة من الماء ولكن بشكل تدريجي مع الإستمرار في التقليب، حتي يتم الحصول علي عجينة لينة ومتماسكة.
- قبل استخدام الحناء يفضل غسل الحواجب جيدا باستعمال غسول مناسب ويتم تنظيف الحواجب، وبعد غسلها نقوم بوضع القليل من زبدة الشيا في المنطقة التي تكون حول الحواجب حتي لا يمكن للحناء أن تصل في هذه المنطقة.
- وبعد ذلك يتم وضع عجينة الحناء علي الحواجب بطريقة جيدة ومنسقة والشكل المرغوب فيه، ويتم وضع الحناء بإستخدام فرشاة ماسكرا بشرط أن تكون جافة أو لا تكون مستعملة.
- ثم يتم وضع قطعة صغيرة من كيس بلاستيك علي الحواجب ونتركها حتي تجف تماما، وبعد أن تجف بشكل جيد من الممكن أن تقومي بتقشيرها قبل غسلها بالماء، ومن الممكن أيضا أن تقومي بغسلها مباشرة باستخدام الماء الفاتر، ومن الأفضل أن يتم تكرار هذه الطريقة لعدة مرات لتحصلي علي نتيجة أفضل.
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