اصنعي كريم قشور الموز والنشا لبشرة ناصعة البياض وللتخلص من التجاعيد

كريم قشور الموز والنشا ، من الكريمات السحرية الطبيعية التي تستخدم في تفتيح البشرة وجعلها كبياض الثلج خالية وصافية من أي شوائب، فهو يعمل على التخلص من ترهلات الجلد فهو يشد البشرة ويقضى على التجاعيد تماماً، كما أنه يزيل تصبغات الجلد ويقضى على البقع الداكنة فهو يوحد لون البشرة، ويعمل كمقشر طبيعي للبشرة ويخلصها من خلايا الجلد الميتة، فهو عبارة عن معجزة موجودة في كل منزل يتم تحضيره من مكونات بسيطة جداً وطبيعية 100% وآمنة تماماً على البشرة ولا يسبب لها أي نوع من الضرر، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم قشور الموز والنشا بخطوات سهلة جداً داخل المنزل.

مكونات عمل كريم قشور الموز والنشا

يتكون الكريم من مكونات طبيعية وآمنة على البشرة هي كما يلي:ـ

قشرة حبة من الموز.

ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

ملعقة صغيرة من النشا.

كوب من الماء العادي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة من الحليب المجفف.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم قشور الموز والنشا بالخطوات الآتية:ـ

يتم غسل حبة الموز جيداً ثم نقوم بتقشيرها ونستخدم قشر الموز، نقوم بتقطيع قشر الموز إلي قطع صغيرة. ثم نقوم بوضع قشر الموز في وعاء قابل للطهي ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض وكوب من الماء. نضع الوعاء على النار حتي يغلي لمدة عشر دقائق فقط مع التقليب من حين لآخر ثم نطفئ النار. نترك الخليط لكي يبرد قليلاً ثم نقوم بطحن الخليط باستخدام الخلاط الكهربائي حتي يصبح الخليط ناعم جداً. ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفى حتي نتخلص من وجود أي بقايا صغيرة خشنة. نضيف إلي الخليط ملعقة من النشا ونمزج المكونات جيداً حتي يختفي النشا تماماً، ثم نضيف ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ثم نمزج المكونات جيداً، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الحليب المجفف ونمزج المكونات مرة أخرى حتي تتجانس مع بعضها البعض. نسكب الخليط في وعاء زجاجي أو بلاستيكي ثم نحتفظ به داخل الثلاجة مع مراعاة غلقه بإحكام.

طريقة الاستخدام

نقوم بوضع طبقة من الكريم على الوجه ونوزعها بشكل جيد وحتي على منطقة التجاعيد التي حول العينين. ثم نترك الكريم على الوجه لمدة 30 دقيقة ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر ثم نغسله بعدها بالماء البارد. ثم نقوم بترطيب البشرة بأي زيت مناسب للبشرة أو أي كريم مرطب، يتم استخدام الكريم يومياً قبل النوم ومدة الاحتفاظ بالكريم هي 7 أيام فقط داخل الثلاجة.

أهم فوائد قشور الموز للبشرة