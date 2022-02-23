نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأبسط المكونات.. حضري القرص الطرية الهشه في المنزل بخطوات بسيطة في المقال التالي
طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية هي أكثر نوع من المخبوزات التي تتواجد في البيوت بشكل مستمر، حيث يمكن تناولها كوجبة خفيفة سواء تناولها مع مشروب ساخن أو تناولها مع الجبنة أو المربي وغيرها، ولهذا فإن ربات المنزل تحب أن توفر مثل هذه المخبوزات في البيت لأطفالها وتكون أفضل من شرائها من الفرن لأنكي انتي من قمتي بإعدادها، وفيما يلي سوف نذكر لكم المكونات التي تحتاجي إليها وطريقة تحضير القرص بشكل سهل.
طريقة عمل القرص الطرية
القرص الطرية واحدة من أشهر أنواع المعجنات الطرية الهشة التي يفضلها الكثيرين، ذات قوام هش ولذيذ يمكن لربة المنزل تحضيرها بكل سهولة دون اللجوء لشرائها من الخارج، يمكن تحضيرها سادة أو محشية سواء بالعجوة أو بالشيكولاته أو بالجبنة، وتقدم على وجبة الإفطار أو العشاء.
المكونات
القرص لا تحتاج إلى مواد تشتريها من الخارج لأن كافة المكونات هي من المواد الأساسية التي يجب أن تكون متوفرة في مطبخك بشكل دائم وهي كما يلي.
- كوب ماء دافئ.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- اثنين كوب دقيق ابيض.
- ربع كوب زيت نباتي.
- ملعقتان سكر خشن.
- نصف ملعقة صغيرة خل.
- رشه ملح.
- كوب لبن أو ماء.
طريقة التحضير
- اختبري صلاحية الخميرة أولاً، وذلك من خلال وضع الخميرة مع ملعقة سكر في ربع كوب ماء، واتركيها قليلاً وعندما يظهر فقاعات فإن الخميرة صالحة للاستخدام.
- انخلي الدقيق وضعيه في بوله للعجن، ثم ضيفي إليه رشه الملح والخميرة والخل واللبن واخلطي هذه المكونات جيداً، ثم ضيفي اليهم الزيت واعجني مرة أخرى حتي تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة وغير لينة.
- غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ، بعد أن تخمر العجينة ويزيد حجمها، قطعيها إلى كور صغيرة.
- افردي كل كرة على شكل القرص واتركيها قليلا حتي ترتاح مرة أخري في الصينية، ثم ضعيها في الفرن الساخن.
- اتركي القرص على نار متوسطة حتي يصبح لونها ذهبي.
- يمكنك حشو القرص بأي شئ ترغبي به سوء ملبن أو عجوة ويمكنك رش سمسم.
- تخرج القرص من الفرن ويرش عليها بعض قطرات الماء ثم تغطي حتى تصبح طرية.
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