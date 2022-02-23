أسرار عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند في البيت بمذاق شهي ولذيذ

تتعدد أنواع الحلويات وأشكالها وطريقة تناولها وتعد كيكة البسبوسة إحدى أصناف الحلويات العربية الشهيرة التي تتواجد في منطقة الشرق الأوسط وتعتمد طريقة إعدادها على خلط الدقيق الأبيض مع السميد مع إضافة السمن والشربات، وهي من الحلويات التي يحبها الأطفال كثيراً لمذاقها المتميز وقوامها الهش الذي يذوب في الفم، وتتميز بطريقة إعدادها السهلة ومكوناتها البسيطة غير المكلفة والتي توجدونها متواجدة في جميع البيوت، وفي هذا الصدد نقدم لكم مقال اليوم الذي نستعرض من خلاله طريقة عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند في البيت.

أسرار عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند

إحدى أهم أسرار نجاح وصفة كيكة البسبوسة بجوز الهند هي المكونات التي تدخل في إعدادها والتي يجب أن تكون بمقادير معينة حتى لا تفسد الوصفة، وهي كالتالي.

كوبين من الدقيق.

كوب من جوز الهند.

كوبين من السميد.

علبة من القشطة.

كوبين من لبن الزبادي.

بيضتين.

كيس من البيكنج بودر.

كوبين من القطر.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

طريقة عمل كيكة البسبوسة بجوز الهند

تسمى كيكة البسبوسة بكيكة الرواني وهي حلوى شامية لذيذة للغاية تصلح للتقديم في العديد من المناسبات مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف كما أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمناسبات والأعياد الدينية مثل شهر رمضان الكريم وعيد الفطر والعيد الأضحى، ويمكنكم إعدادها في البيت وذلك من خلال الخطوات التالية.

اخلطي الدقيق والسميد والبيكنج بودر وجوز الهند في وعاء عميق وقلبي جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

وبعد ذلك أضيفي البيض والقشطة والفانيلا واللبن الزبادي والسكر واستمري في التقليب.

أحضري صينية الفرن وادهني أرضيتها وجوانبها بالسمن ثم افرغي فيها الخليط السابق بالتساوي.

قومي بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180° مئوية لمدة نصف ساعة حتى يحمر سطحها.

بعد انتهاء الوقت المحدد اخرجي الصينية من الفرن ثم أضيفي إليها القطر البارد ورشي فوقها جوز الهند.

قطعي البسبوسة إلى قطع صغيرة وقدميها لأسرتك إلى جانب كوب من الشاي أو الحليب.

لكي تحصلي على كيكة بسبوسة مثل التي تُباع في المحلات والمطاعم يجب عليك التعرف على بعض الأسرار وهي كالتالي.