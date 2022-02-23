بكوبين من السميد حضري كرات البسبوسة الشهية في المنزل

تعتبر كرات البسبوسة من أنواع الحلويات الشرقية المعروفة في الوطن العربي وتعد من الأطباق التي يحبها الكبار والصغار وغير مكلفة للوقت والجهد وتتميز بطعمها اللذيذ والشهي الذي يعشقه الأطفال ومكوناتها سهلة وبسيطة وسريعة التحضير وتحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق تحضير كرات البسبوسة بدلا من شرائه من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال عبر موقعنا المميز ثقفني لمعرفة طريقة عمل كرات البسبوسة باستفاضة في المنزل.

مكونات عمل كرات البسبوسة في المنزل

كوبين من السميد

نصف كوب من السكر

نصف كوب من السمنة

كوب من الزبادي

ربع كوب من جوز الهند

ملعقة شاي صغيرة من البيكنج باودر

علبة قشطة

لوز وبندق ومكسرات

كمية من الشربات

مكونات عمل الشربات

كوب من السكر

كوب من الماء

عود من القرفة الخشب

نصف ليمونة

طريقة عمل الشربات

نحضر إناء ونضع به السكر والماء وعود القرفة ونقلبهم مع بعض حتى يذوب السكر على نار عالية حتى يغلي ثم نضع نصف الليمونة ونتركه لمدة خمس دقائق.

نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.

طريقة عمل كرات البسبوسة في المنزل

نحضر وعاء ونضع به السميد والسكر والبيكنج باودر وجوز الهند ونخلطهم مع بعض جيدا.

ثم نضيف إليهم السمنة والزبادي والقشطة ونقلبهم جيدا حتى يمتزجوا معا ونحصل على قوام ثقيل.

بعد ذلك نحضر صينية فرن مقسمة إلى قوالب صغيرة وندهنها ونضع في كل قالب ورقة زبدة ونقوم بتوزيع العجينة فيها.

ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يصبح وجه كرات البسبوسة ذهبي اللون.

بعد أن نخرجها من الفرن نسقيها بالشربات وهي ساخنة.

ثم نضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء.

سر نجاح كرات البسبوسة