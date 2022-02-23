طريقة عمل كيك الشيكولاته البارده والصوص الغامق في اقل وقت

تعتبر كيكة الشوكولاتة واحة من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بمذاقها الشهي بالإضافة لسهولة التحضير في المنزل فترغب كل أم أن تقدم إلى أطفالها مأكولات جديدة وشهية وفيما يلي طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل

يتم تحضير كيكة الشوكولاتة بمقادير بسيطة للغاية ودائمًا متوفرة في المنزل وتلك المقادير هي:

كأسان من السكر. بيضتان. نصف كأس من زيت الذرة. كأس إلا ربع من بودرة الكاكاو السادة. كأس وكأس إلا ربع من الدقيق. سمن نباتي. كأس من الحليب. كأس من المياه المغلي. ملعقة من الملح. ملعقة من الفانيليا السائلة. ملعقة ونصف من بيكربونات الصوديوم. ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

مقادير الكريمة:

كأس ونصف من السكر.

ملعقتين من الحليب.

قطرات من لون الطعام.

خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة:

يتم تحضير كيكة الشوكولاتة باتباع الخطوات الآتية: