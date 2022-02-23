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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيك الشيكولاته البارده والصوص الغامق في اقل وقت - ثقفني
تعتبر كيكة الشوكولاتة واحة من أفضل أنواع الكيك التي تتسم بمذاقها الشهي بالإضافة لسهولة التحضير في المنزل فترغب كل أم أن تقدم إلى أطفالها مأكولات جديدة وشهية وفيما يلي طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل.
طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في المنزل
يتم تحضير كيكة الشوكولاتة بمقادير بسيطة للغاية ودائمًا متوفرة في المنزل وتلك المقادير هي:
- كأسان من السكر.
- بيضتان.
- نصف كأس من زيت الذرة.
- كأس إلا ربع من بودرة الكاكاو السادة.
- كأس وكأس إلا ربع من الدقيق.
- سمن نباتي.
- كأس من الحليب.
- كأس من المياه المغلي.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
- ملعقة ونصف من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقة ونصف من البيكنج بودر.
مقادير الكريمة:
- كأس ونصف من السكر.
- ملعقتين من الحليب.
- قطرات من لون الطعام.
خطوات تحضير كيكة الشوكولاتة:
يتم تحضير كيكة الشوكولاتة باتباع الخطوات الآتية:
- الحصول على قالب ثم يتم دهنه بالسمن النباتي مع إضافة كمية قليلة من الدقيق في القالب والاستمرار في التقليب لحين أن تتغطى كافة الجوانب والقاع بالدقيق ثم التخلص من الدقيق المتزايد.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- يتم نخل كلًا من الدقيق والبيكنج بودر والبيكربونات والملح في إناء الخلاط ثم يتم إضافة السكر.
- ثم يتم تثبيت المضرب الشبكي ويتم تشغيله لثواني.
- القيام بإضافة الحليب والفانيليا والبيض والزيت ثم الخلط لمدة دقيقتين ثم إضافة المياه المغلي والخلط لحين الحصول على خليط ناعم.
- الحصول على قالب ويتم وضع فيه الخليط ثم يتم نقلها إلى الفرن وتركها لمدة نصف ساعة.
- يتم تركه لحين أن يبرد بعد النضج.
- طريقة تحضير الكريمة من خلال نخل السكر الناعم في إناء عميق ثم يتم إضافة الحليب بشكل تدريجي مع التقليب لحين الحصول على كريمة ناعمة.
- يتم وضع الكريمة في طبق ثم يتم إضافة قطرات اللون والاستمرار في التقليب لحين أن تختلط الكريمة مع اللون.
- بعد تحضير الكريمة يتم الحصول على عليها ووضعها على الكيك من أجل التزيين ثم يتم تركها لحين أن تجف بشكل نهائي ثم يقدم الكيك وبالهناء عليكم.
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