أبسط طريقة لعمل العجينة القطنية الهشه في المنزل لكافة أنواع المعجنات

طريقة عمل العجينة القطنية الهشة، تبحث الكثير من ربات البيوت عن كيفية عمل العجينة القطنية الهشة في المنزل بطرق مبسطة وسهلة، حيث يتم استخدامها في كثير من أنواع المعجنات المختلفة، يمكن تحضيرها بأكثر من حشوة فمن الممكن أن يتم حشوها بالجبن أو البيض أو الشوكولاتة، أو التوابل، فهي صالحة لكافة أنواع المعجنات حيث أنها طرية وهشه ولا تستهلك وقت كبير في تحضيرها بل تحتاج عدة دقائق فقط، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل العجينة القطنية الهشة بطريقة سهلة وبسيطة فتابعونا.

طريقة عمل العجينة القطنية الهشة

يمكن استخدام العجينة القطنية الهشه لكافة أنواع المعجنات، فيمكن أن يحضر بها البيتزا والفطائر بكافة أنواعها، نقدم لكم في السطور القادمة طريقة عمل العجينة القطنية الهشة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل وهي كالتالي يمكنكم متابعتها لتحضيرها بكل سهولة.

المكونات

عدد ٢ ملعقة من زيت الذرة.

مقدار عدد ٢ ملعقة من الزبادي.

عدد ٢ كوب من الدقيق المنخول.

حوالي ثلاث أرباع كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

مقدار ملعقة سكر أبيض.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء مناسب ويوضع به كلاً من السكر واللبن والخميرة والزبادي والزيت، ونقوم بالتقليب حتى تمتزج المكونات تماماً.

بعد ذلك يتم إضافة الدقيق والبيكنج بودر ورشة من الملح ونكمل عجن المكونات معاً حتي يصبح لدينا عجينة متماسكة طرية.

ثم نقوم بوضع العجينة على رخامة المطبخ أو ما شابة ذلك مع ضرورة وضع كمية من الدقيق ونقوم بعجنها مرة أخرى حتى نحصل على عجينة لينة ومريحة.

نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات كبيرة مع مراعاة دهنها بقليل من الزيت.

يتم وضع غطاء بلاستيكي فوق العجينة لمنع وصول الهواء لها.

تترك لمدة ساعة تقريباً حتى ترتاح العجينة ويتضاعف حجمها وتصبح جاهزة.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قدمنا لكم طريقة عمل العجينة القطنية الهشة بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف يتم الرد عليها في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.