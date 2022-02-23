بسكويت الكوكيز الفاخر بطريقة سهلة وطعم رائع

يتميز بسكويت الكوكيز الفاخر بقوام خفيف وطعم مختلف عن باقي أنواع البسكويت، ويتم تحضيره بنكهات مختلفة كالشوكولاتة، والجوز، والشوفان وغيرها، ويمكننا إعداده في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما أنه لا يحتاج وقت طويل عند تحضيره، وتحرص كثير من الأمهات على عمل البسكويت بأنواعه المختلفة لأنه من المخبوزات المحببة وخاصة للأطفال، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل بسكويت الكوكيز الفاخر على طريقة هبة أبو الخير.

مكونات بسكويت الكوكيز الفاخر



سنقدم لكم فيما يلي المكونات البسيطة اللازمة لعمل الكوكيز الفاخر:-

4 أكواب من الدقيق الفاخر (500 جرام).

كوب من الزبدة أو السمن بحراره الغرفة (200 جرام).

2 بيضة بحرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البني (90 جرام)

نصف كوب من السكر الأبيض (100 جرام).

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (10 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا (5 جرام).

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض (4 جرام)

كوب من قطع الشوكولاتة (شوكلت شيبس) غير محلي (200 جرام).

طريقة التحضير

الكوكيز من أسهل أنواع البسكويت التي يمكن تحضيرها بطريقة بسيطة كالتالي:-