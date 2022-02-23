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عمر شويل - جدة بسكويت الكوكيز الفاخر بطريقة سهلة وطعم رائع - ثقفني
مكونات بسكويت الكوكيز الفاخر
يتميز بسكويت الكوكيز الفاخر بقوام خفيف وطعم مختلف عن باقي أنواع البسكويت، ويتم تحضيره بنكهات مختلفة كالشوكولاتة، والجوز، والشوفان وغيرها، ويمكننا إعداده في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما أنه لا يحتاج وقت طويل عند تحضيره، وتحرص كثير من الأمهات على عمل البسكويت بأنواعه المختلفة لأنه من المخبوزات المحببة وخاصة للأطفال، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل بسكويت الكوكيز الفاخر على طريقة هبة أبو الخير.
مكونات بسكويت الكوكيز الفاخر
سنقدم لكم فيما يلي المكونات البسيطة اللازمة لعمل الكوكيز الفاخر:-
- 4 أكواب من الدقيق الفاخر (500 جرام).
- كوب من الزبدة أو السمن بحراره الغرفة (200 جرام).
- 2 بيضة بحرارة الغرفة.
- نصف كوب من السكر البني (90 جرام)
- نصف كوب من السكر الأبيض (100 جرام).
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر (10 جرام).
- ملعقة صغيرة من الفانيليا (5 جرام).
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض (4 جرام)
- كوب من قطع الشوكولاتة (شوكلت شيبس) غير محلي (200 جرام).
طريقة التحضير
الكوكيز من أسهل أنواع البسكويت التي يمكن تحضيرها بطريقة بسيطة كالتالي:-
- في إناء عميق نضع كوب من الزبدة بحرارة الغرفة ونصف كوب من السكر البني ( يمكن استبداله بالسكر الأبيض) ونصف كوب من السكر الأبيض ونخفق بالمضرب اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي.
- ثم نضيف البيض بالتدريج وملعقة صغيرة من الفانيليا ونخفق جيداً ثم نضيف ملعقة صغيرة من الخل وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ورشة من الملح.
- نقوم بإضافة أربع أكواب من الدقيق بالتدريج ونعجن المكونات حتى تتشكل عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نضيف كوب من الشوكلت شيبس ( يمكن استبدالها بالزبيب أو عين الجمل المجروش).
- ثم نشكل العجينة إلي كرات صغيرة الحجم ونضغط عليها برفق ونضعها في صينية مدهونة ومبطنة بورق الزبدة مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والثانية لأن حجمها سيزيد أثناء الخبز.
- يخبز الكوكيز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة.
- نخرج الصينية من الفرن عند تمام النضج ونترك الكوكيز يبرد تماماً،ثم يقدم بألف صحة وعافية مع كوب من الشاي أو الحليب.
- يمكنك الاحتفاظ بالكوكيز في علبة محكمة الغلق لحين الاستخدام.
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