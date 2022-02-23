كريم الخميرة السحري هتنفخي خدودك وتبيضي بشرتك 3 درجات في أسبوع هتلاحظي الفرق من أول مرة

كريم الخميرة لنفخ الخدود وتفتيح البشرة، يفصل الكثير من النساء استخدام المواد الطبيعية للعناية بالبشرة بشكل كامل وحل الكثير من مشاكلها، ومن أهم أنواع الكريمات الطبيعية التي يمكن أن تستخدم هي كريم الخميرة الرهيب، فهو يساعد في تفتيح البشرة بدون أي أضرار أو سلبيات يمكن أن تؤثر على البشرة، كما أن هذا الكريم له دور فعال في تسمين الخدود بشكل طبيعي ومنح الوجه الشكل الجذاب الجميل، ومن خلال متابعة هذا المقال.

كريم الخميرة لنفخ الخدود وتفتيح البشرة

يتميز هذا الكريم بقدرته الرائعة في تفتيح الوجه، بالإضافة إلى الكثير من الفوائد الأخرى التي قد تنتج عن استخدام هذا الكريم وخطوات تحضيره واستخدامه كالآتي:

المكونات

٢ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين من الزبادي الطبيعي البلدي.

كبسولة من فيتامين أ.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير والتطبيق

احضري طبق مناسب، وأضيفي بداخله الخميرة، والزبادي. قومي بالتقليب المستمر حتى تتجانس المكونات. أضيفي إليها العسل بعد ذلك ثم أضيفي ماء الورد والكبسولات. قلبي المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس وتصبح خليط ذو قوام كريمي ناعم. اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر والغسول حتى يتم تنظيف الوجه من أي شوائب أو أتربة. وزعي الخليط على الوجه بشكل كامل، واتركيه لمدة نصف ساعة. مع التدليك المستمر من وقت لآخر خلال هذه المدة، وذلك حتى تمتص البشرة الكريم بشكل فعال. اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر. كرري استخدام الكريم من وقت لآخر، حتى يحقق أفضل النتائج.

فوائد استخدام الخميرة للوجه بشكل عام

الخميرة تتميز بتعدد فوائدها للبشرة لذلك فهي تدخل بالكثير من الوصفات ومن أهم هذه الفوائد ما يلي: