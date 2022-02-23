نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة تفتيح البشرة بشكل فوري وسريع تعرف عليها ومن أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قنبلة تفتيح البشرة من أهم الماسكات التي تساعد في شد البشرة وازالة التجاعيد من اول استعمال وتحدي ويعد ماسك التحدي من الوصفات الرهيبة والجديدة والفعالة جدا في شد وازالة التجاعيد نهائيا من البشرة وبمكونات طبيعية جدا دون مواد ضارة ويمكن عمل اكثر من ماسك لشد وازالة التجاعيد من البشرة واليوم سوف نقدم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة تحضير قنبلة تفتيح البشرة الذي يساعد علي شد وازالة التجاعيد من البشرة من اول استعمال2022.

مكونات عمل قنبلة تفتيح البشرة

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة في عمل الماسك داخل المنزل بمكونات طبيعية جدا وهي كما يلي:-

معلقتين من الفازلين.

ثلاث معالق من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

معلقة من النشا.

ربع كوب من بياض البيض.

طريقة التحضير

سوف تعرف علي طريقة بسيطة جدا لتحضير الماسك بخطوات سهلة للغاية وهي كما يأتي:-

نقوم بأحضار وعاء عميق ونقوم بوضع النشا وعليه ماء الورد ثم نضيف عصير الليمون. قم نخلط جميع المكونات السابقة جيدا ثم نضيف الفازلين ونقلب جيدا ثم نضيف بياض البيض. ونقلبهم جيدا ونستمر في التقليب بشكل سريع حتي نحصل علي مزيج متجانس ولين.

طريقة الاستعمال

سوف نقدم لكم طريقة استعمال الماسك في اقل وقت ممكن لاستخدام الماسك بشكل صحي ومفيد وهي كالاتي:-

نقوم بغسل الوجه بالماء جيدا حتي يتم تنظيف الوجه جيدا من اي دهون.

ثم نضع طبقة من الماسك علي الوجه بحيث نغطي جميع اجزاء البشرة بالمسك.

نتركه الماسك علي الوجه لمدة تتراوح من بين نصف ساعة الي ساعة.

ثم نغسل البشرة جيدا بالماء ثم نستخدم مرطب لترطيب البشرة.

ونكرر العملية يوميا في المساء فقط لمدة شهر للحصول علي افضل نتيجة.

طريقة عمل ماسك يساعد علي تفتيح وتنعيم البشرة بخطوات سهلة

سوف نتعرف علي مكونات وطريقة تحضير واستعمال الماسك في اقل وقت ممكن ويساعد علي تفتيح وتنعيم البشرة بشكل كبير وفوري للغاية:-

مكونات:-

معلقتين من الفازلين. نصف معلقة من زيت اللوز. معلقتين من ماء الورد. معلقة كبيرة من الارز المطحون. ربع معلقة من زيت الزيتون. معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستعمال:-

يتم إحضار إناء ونخلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض حتي نحصل علي مزيج متجانس.

ثم نقوم بغسل البشرة جيدا ثم نضع طبقة من الماسك علي البشرة ونتركها لمدة 20 دقيقة.

يتم غسل البشرة جيدا ثم نكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتيجة.

أقوي رطوبة وبياض مع خلطة الفازلين الوردي وماء الورد

يدخل هذا النوع المرطب في معظم خلطات التفتيح وخلطات تغذية البشرة والآن سوف نعرض عليكم هذه الخلطة الممتازة وهي كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ٣ ملاعق صغيرة من الفازلين الوردي. ملعقة كبيرة من ماء الورد.

الطريقة:-