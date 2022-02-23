بكل تكاته وحركاته المميزه أسهل طريقة لعمل الهريسة المصرية للشيف حسن

طريقة عمل الهريسة للشيف حسن هي أحد أكثر الحلويات التي دوماً ما تسأل عنها الكثيرات من النساء والأمهات، وذلك لإعدادها لأولادها حتى تسعدهم بها، وكثيراً ما تبحث هؤلاء الأمهات على كيفية عمل الهريسة المصرية ولكن على طريقة الشيف حسن، حيث أنه أفضل من يقوم بإعدادها وسط الكثير من الشيفات، بالإضافة إلى أن الهريسة تعد أحد أشهر أنواع الحلويات، كما تتميز بأن بطعمها ومذاقها لذيذ وشهي جداً، ومكوناتها متوفرة عند الجميع، وفيما يلي سوف نعرض أسهل وأفضل طريقة لعمل الهريسة مصرية على طريقة الشيف حسن.

مكونات عمل الهريسة للشيف حسن

عدد ثلاث أكواب من السميد.

عدد 4 أربع أكواب من دقيق.

مقدار كوب ونصف من جوز الهند.

مقدار ربع كوب من العسل.

واحد كوب من اللبن.

مقدار نصف كوب من الزبدة أو سمنة حسب الاختيار.

بعض من المكسرات أو الفول السوداني.

كمية من الزبيب.

طريقة تحضير الهريسة للشيف حسن