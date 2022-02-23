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عمر شويل - جدة بكل تكاته وحركاته المميزه أسهل طريقة لعمل الهريسة المصرية للشيف حسن - ثقفني
طريقة عمل الهريسة للشيف حسن هي أحد أكثر الحلويات التي دوماً ما تسأل عنها الكثيرات من النساء والأمهات، وذلك لإعدادها لأولادها حتى تسعدهم بها، وكثيراً ما تبحث هؤلاء الأمهات على كيفية عمل الهريسة المصرية ولكن على طريقة الشيف حسن، حيث أنه أفضل من يقوم بإعدادها وسط الكثير من الشيفات، بالإضافة إلى أن الهريسة تعد أحد أشهر أنواع الحلويات، كما تتميز بأن بطعمها ومذاقها لذيذ وشهي جداً، ومكوناتها متوفرة عند الجميع، وفيما يلي سوف نعرض أسهل وأفضل طريقة لعمل الهريسة مصرية على طريقة الشيف حسن.
مكونات عمل الهريسة للشيف حسن
- عدد ثلاث أكواب من السميد.
- عدد 4 أربع أكواب من دقيق.
- مقدار كوب ونصف من جوز الهند.
- مقدار ربع كوب من العسل.
- واحد كوب من اللبن.
- مقدار نصف كوب من الزبدة أو سمنة حسب الاختيار.
- بعض من المكسرات أو الفول السوداني.
- كمية من الزبيب.
طريقة تحضير الهريسة للشيف حسن
- في البداية نقوم بإحضار وعاء، ثم نضع به السميد والدقيق، وكذلك جوز الهند.
- يتم تقليب كافة المكونات حتى الامتزاج بشكل جيد.
- نقوم بإضافة السمن أو الزبدة حسب المتوفر لدينا.
- تعجن كافة المكونات مع بعضها البعض.
- يتم إحضار مقلاة، ثم توضع على النار، ونضع بداخلها كوب لبن، ثم نضيف إليه العسل، مقلب جيداً، وذلك حتى الامتزاج بينهم.
- يترك الخليط على النار لحوالي عشرة دقائق.
- يتم تحضير وعاء آخر، ثم نضع به كوب من جوز الهند وكذلك كوب من المكسرات أو الفول السوداني حسب الاختيار والمتاح لدينا.
- نضع كوب زبيب، ثم نضيف نصف الكوب من العسل، يتم الخلط بشكل جيد حتى تمام التماسك.
- يتم وضع العجينة فوق اللبن والعسل، وبعدها نبدأ في عملية العجن.
- يتم إحضار شربات الهريسة، وهو عبارة عن كوب من السكر مضافة إليه كوب من الماء وكذلك ملعقة واحدة من العسل مع ضرورة التقليب.
- يترك على النار لحوالي ربع ساعة، وبعد الغليان يضاف إليهم ملعقة من عصير الليمون، ثم يترك حتى يبرد تماماً.
- نحضر صينية الفرن مدهونة بالزبدة او السمن، ثم توضع العجينة، كما توضع الحشوة فوقها.
- يتم الضغط بشكل جيد على الحشو، وذلك حتى تصبح العجينة متماسكة.
- يتم ضبط الفرن على 180 درجة مئوية، ثم ندخل الصينية إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة.
- تخرج من الفرن ويوضع الشربات الدافئ وفوقها، وبالهنا والشفا.
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