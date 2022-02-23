كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بكريم نيفيا من الخطوات المتميزة للحصول على الشعر المفرود والناعم ومن دون أن يكون هناك حاجة لأي نوع من أنواع المكونات الكيميائية أو المكونات التي تعمل على الفرد للشعر بمكونات غير طبيعية حيث أنها تتسبب بالفعل في تحطم وتكسر نسيج الشعر وبالتالي يظهر بشكل غير صحي، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات التي تساعد في الحصول على الشعر ناعم، وخالي من أي مظهر من مظاهر التكسر أو التجعد، وعلى النحو المفصل الآتي نعرض أهم المكونات المستخدمة مع بيان طريقة التحضير.

مكونات إعداد خلطة كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن

الفرد الطبيعي لخصلات الشعر بكريم نيفيا من أهم الخطوات التي من خلالها سيكون من السهل على مختلف الفتيات ممن تعانين الشعر لمجعد للحصول على الشعر المنسدل والناعم والتخلص النهائي من أي تواجد للشعر الغير ناعم أو المظهر الغير صحي، ومن أهم المكونات التي تساعد في التنعيم للشعر والمستخدمة في عمل تلك التركيبة المميزة للشعر ما يلي، المكونات الأساسية لهذه التركيبة تكون على هذا النحو الآتي:

ملعقتان من كريم نيفيا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الخل.

كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن

من الممكن أن يتم التحضير لتلك التركيبة من خلال اتباع الخطوات القادمة:

يتم استعمال وعاء مناسب.

ضعي مكون كريم نيفيا ومعه الزيوت الطبيعية.

التقليب الجيد للمكونات المضافة بالوعاء، ثم قومي بالإضافة التدريجية للنشا مع التقليب.

التقليب الجيد للمكونات المضافة بالوعاء، ثم قومي بالإضافة التدريجية للنشا مع التقليب. أضيفي مختلف المكونات التي تتواجد في الوصفة مع الخلط الجيد ما بينها للحصول على أفضل نتيجة.

يتوفر لديك خليط كريمي ويتم تطبيقه على الشعر.

تطبيق تلك الخلطة المميزة يعمل على التحسين من ملمس الشعر وتخليصه من الهيشان.

تلك التركيبة مثالية للتخلص من التجعد والحصول على الشعر خالي تماما من تواجد أي تجاعيد.

تطبيق خليط كريم نيفيا يزيل أي أثر للملمس الخشن.

تلك التركيبة ممتازة في التخلص أيضا من مشكلة هيشان الشعر.

الانتظام في تطبيق تلك التركيبة بشكل مستمر

من الممكن أن يتم فرد الشعر الخشن بعمل خليط مكون من بيضه مع زيت الزيتون حيث أن البيض يعمل علي فرد الشعر الخشن وتنعيمه فقومي بخلط بيضه مع ملعقتين من زيت الزيتون وامزجيهم جيدا ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر ويتم ترك الخليط علي الشعر لمدة نصف ساعة ثم يتم غسل الشعر بالشامبو والماء