نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف احصل على لون شعر احمر عنابي خطوات الحصول على شعرك باللون العنابى بشكل صحيح في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أجل الحصول على شعر أحمر عنابي جريء لنتفق بأن هذا اللون مميز وجريء ويدل على قوة شخصية صاحبته سوف يمنحك إطلالة رائعة ومثيرة والأهم أنك قادرة على تنفيذها في منزلك، خاصةً مع ارتداء ملابس بيتية جميلة، وهذا اللون تناسبه كافة ألوان البشرة، وعلى الرغم من وجود عشرات الماركات من صبغات الشعر، وكذلك عشرات الدرجات من اللون الأحمر نفسه، لكننا سنخبرك بوصفة سهلة ستحول شعرك للون العنابي المحمر الجميل

هل تفكر في صبغ الشعر العنابي بمكونات طبيعية في المنزل ، بعيدًا عن الصبغات المعتادة التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تلحق الضرر بشعرك أو تتلفه؟ لاحظنا مؤخرًا أن الشعر باللون العنابي يتصدر عرش موضة الشعر لأن هذا اللون الخاص يتناسب مع معظم درجات لون البشرة وأنماط الشعر. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في اعتماد لون شعر بورجوندي ، لكنك غير متأكد مما إذا كان هذا اللون يناسب بشرتك ولا تريد تطبيق الأصباغ المعتادة طويلة الأمد ، فاستخدم المكونات الطبيعية التي لا تجعل شعرك بورجوندي في المنزل. تعرف على كيفية تلطيخها وتدوم طويلاً.

طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي

اصبغي شعرك بهذا اللون الرائع لا تخشي النتيجة فكل من جربت هذا اللون انبهرت بالمظهر النهائي لشعرها، أما عن مكونات الوصفة كالآتي:

كركديه

حناء

خل

زبادي

عسل

ماء

طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر العنابي الطبيعي

في أداة بلاستيكية نظيفة أضيفي مسحوق الكركديه والحناء والخل والماء، ومن ثم خلطي كل شيء ومن ثم سخني حتى الغليان اللطيف، ثم اتركيه ليبرد ثم امزجي إلى الوصفة الزبادي. ثم العسل ثم يمكن تقليب الخليط وخلطه ثم إضافة قطرات الماء. لجعل الخليط معجونًا كريميًا، اغسلي الشعر وتأكدي من نظافته جيدًا ثم جففيه قبل استخدام فرشاة الصبغة. أو فرشاة أسنان قديمة لتوزيع الصبغة على شعرك وتأكدي من تغطية كل الشعر بالوصفة، ثم اتركي الوصفة على الشعر لمدة ساعتين على الأقل، ثم قومي بتغطيتها بغطاء بلاستيكي لتأخير غسل الوصفة، كلما كانت أكثر ثباتًا. يرجى التأكيد بعد هذه الفترة، يتغير اللون ومن ثم اغسلي شعرك بالشامبو وإذا كان شعرك جافًا جدًا يمكنك إضافة الموز إلى الوصفة ولكن اهرسيها أولاً

نصائح هامة لصبغ الشعر باللون العنابي

حتى تنجح الوصفة معكِ راعي أولًا لون شعرك الأصلي، لتتمكني من تحويله لهذا اللون بشكل ناجح، وتلك النصائح كالتالي:

لصنع شعر أحمر بورجوندي جريء ، دعنا نتفق على أن هذا اللون متواضع وجريء ، مما يُظهر قوة شخصية صاحبه. يمنحك إطلالة جميلة ومثيرة ، والأهم من ذلك أنه يمكنك تطبيقه على منزلك ، خاصة عندما ترتدي ملابس جميلة في المنزل ، وهذا اللون يناسب جميع ألوان البشرة ، وعلى الرغم من وجود العشرات من ماركات صبغات الشعر ، فهناك توجد عشرات من درجات اللون الأحمر بحد ذاتها ، ولكن إليك وصفة بسيطة لتحويل شعرك إلى لون بورجوندي محمر جميل.زيادة.

ففي وعاء بلاستيكي نظيف ، أضيفي مسحوق الكركديه والحناء والخل والماء ، واخلطي كل شيء واتركيه حتى يغلي برفق ، واتركيه ليبرد مع وصفة الزبادي. ثم العسل ، ثم يمكن تقليب الخليط وخلطه ، ثم يمكن إضافة قطرات الماء. لجعل الخليط معجونًا كريميًا ، اغسلي شعرك وتأكدي من نظافته ثم جففيه بالمجفف قبل استخدام فرشاة الصبغة. كبديل ، استخدمي فرشاة أسنان قديمة لتفريق الصبغة على الشعر واستخدمي الوصفة لتغطية الشعر بالكامل.

إذا كان شعرك أسودًا ، فمن الصعب الحصول عليه باللون العنابي ، لذلك ستحتاجين إلى استخدام مسحوق تقشير لتفتيح شعرك أو تكرار الوصفة عدة مرات للحصول على اللون الذي تريدينه فى صبغ الشعر من السهل صبغ الشعر الأشقر الداكن بهذا اللون، ولا داعي لإضافة أي إضافات على الوصفة حيث تتطلب طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الخمري استخدام الكركديه وهناك العديد من الوصفات الأخرى التي تقوم بنفس الوظيفة ولكن اخترنا لك أكثرها نجاحًا .