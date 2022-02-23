نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز لفة الصوف اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي
خبز لفة الصوف ، تعتبر نوع من أنواع المعجنات الخفيفة والهشة التي يحب تناولها الكثير بجانب كوب من الشاي، وتعتبر من المعجنات التي يمكن إعدادها على وجبة الإفطار، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والمشهورة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلى آخر، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومكلفة جداً، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير خبز لفة الصوف اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة.
مكونات عمل خبز لفة الصوف
يتكون خبز لفائف الصوف من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالتالي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر.
- كوب من الحليب.
- 2 ملقة صيرة من الخميرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- مقدار ربع كوب من السكر.
- ربع كوب كريمة مخفوقة.
- حبة كبيرة من البيض.
- 50 جرام من الزبدة.
مقادير لدهن الوجه
هناك بعض المكونات لدهن الوجه وهي كالتالي:-
- حبة كبيرة من البيض.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز لفة الصوف اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق والسكر والخميرة والملح ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك الحليب الدافئ والكريمة المخفوقة والزبدة والبيض ونعجن المكونات جيداً.
- نقوم بتغطية الخميرة ونتركها لمدة ثلث ساعة حتي ترتاح ثم نرش عليها دقيق ثم ندهن طبق بالزيت ونضعها فيه لمدة ساعة تخمر.
- ثم نقطع العجينة الي خمس قطع ونضعها على ورق الزبدة في صينية دائرية ونتركها جانباً.
- نفرد كل قطعه بشكل مستطيل ثم نقطعها الي نصفين بالسكين على شكل شرائح رفيعة.
- نقوم بوضع الحشوة شوكولاتة في طرف المستطيل ونلفها جيداً مع الحفاظ على شكل الشرائح.
- نضع اللفائف في صينية مبطنه بورق الزبدة ونرصها ثم نغطيها ونتركها ترتاح لمدة ساعة.
- ندهن العجينة بخليط البيض والحليب ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نتركها في الفرن لمدة نصف ساعة حتي تأخذ اللون الذهبي ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد.
- ثم نقوم بتقطيعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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