بيضة واحدة اصنعي بسكوت الشاي الاقتصادي أحلى بسكويت تقدميه لأطفالك أيام المدرسة

يعتبر بسكوت الشاي ، من أشهر أنواع البسكويت حيث تجد عليه إقبال كبير من الناس، وكثير من الأطفال يرغبون في تناوله ويفضلون شرائه من السوبر ماركت بأسعار غالية الثمن، وهو من المخبوزات الهش الجميلة التي تمتلك طعم ورائحة جميلة، ويمكن إضافة بعض النكهات الجميلة مثل نكهة البرتقال، ونكهة الفانيليا، ونكهة القهوة التي تجعل طعمه مميز ومختلف عن المخبوزات الأخرى، ويمكن لجميع السيدات القيام بصنعه بالبيت بدل من شرائه لتقديمه للأطفال كوجبة غذائية متكاملة تحمل العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت الشاي الاقتصادي بقوام هش ومقرمش أحلى من المخابز.

مكونات عمل بسكوت الشاي الاقتصادي

يحتوي البسكويت على عدة مكونات بسيطة توجد في كل منزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

بيضة واحدة.

كوب من السمنة.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من البكينج بودر.

2 كيس من الفانيليا.

كوب من الحليب.

4 أكواب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الشاي الاقتصادي بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به السكر، والسمنة، والحليب، والفانيليا، والبيض، والملح، والخل، ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام ثقيل وفاتح اللون. نحضر بولة كبيرة ونضع بها الخليط، ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. ويمكن إضافة بعض الدقيق أذا أصبحت العجينة طرية ويصعب تشكيلها، ثم نحضر قمع الحلواني ونضع به العجين ونتركه لمدة خمس دقائق حتى يرتاح. نقوم بإحضار صينية كبيرة ونقوم بتقطيع العجين عليها على حسب الأشكال التي ترغبين بها، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن جيداً. نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل، ثم نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص قطع البسكوت على طبق التقديم وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل بسكوت الشاي الاقتصادي

توجد نصائح بسيطة تساعدنا على عمل مخبوزات سريعة وهش بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-