ضاع عمرك أنت تشتري ورقة السمبوسة حضريها في 5 دقائق ورقة البخاخ السريعة بدون دهن رشيها في المقلاة

هناك طرق عديدة لعمل عجينة السمبوسة فهي المفضلة لدى كثير من الناس ؛ لأنها خفيفة ولذيذة فهي عجينة رقيقة ومقرمشة محشوة بعدة حشوات حسب الذوق مثل: اللحوم والخضروات والبطاطس المسلوقة وأنواع الجبن المختلفة وغيرها من الحشوات هنا سنتعرف على كيفية صنع عجينة السمبوسة المقرمشة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، وكل ما نحتاج إليه هو ماء ودقيق وزجاجة ذات بخاخ.

السمبوسة من أشهر المقبلات ويتم تقديمها على المائدة في الحفلات والمآدب خاصة خلال شهر رمضان، يتم تقديمه أيضًا في المطاعم الكبيرة. يمكن حشو السمبوسة بالعديد من الحشوات، بما في ذلك أنواع مختلفة من الجبن واللحوم المفرومة والدجاج والخضروات والسبانخ وهي شائعة في بلاد الشام. طريقة صنع نفث الكاري بسيطة للغاية كما أن المكونات بسيطة للغاية ويمكنك صنعها في المنزل وهي أكثر صحة من تلك التي تباع في السوق.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

خطوات تحضير عجين السمبوسة

نخلط المكونات جيدا حتى يصبح خليط متجانس سائل.

تقوم بإحضار مصفاة ونصفي الخليط حتى نتخلص من أي تكتلات.

لابد أن يكون الخليط سائل خفيف بدون أي تكتلات.

نقوم بإحضار زجاجة ذات رشاش.

نضع الخليط داخل الزجاجة ذات البخاخ.

نقوك بإحضار طاسة غير لاصقة “تيفال”.

ونشعل النار هادئة، ونضع الطاسة حتى تسخن.

ثم نقوم برش السائل على المقلاة بواسطة الزجاجة ذات البخاخ ونتركها دقيقة حتى تنشف.

وسيصبح لديك ورق السبوسة جاهز بكل بساطة وسهولة.

طريقة تحضير السمبوسة

نضع الزبدة والملح والماء في قدر ونشعلها على النار ونتركها تغلي ثم نطفئ النار ونضع الدقيق على الفور ونخلط جيداً بملعقة خشبية حتى نحصل على العجينة.

عجين يبرد ويترك ما لا يقل عن ثلاثين دقيقة.

نرش الدقيق على سطح نظيف ونفرم العجين بلفائف العجين لتحصل على عجينة رقيقة.

السمبوسة بالخضار المسلوق

حبة من البطاطا مقطعة إلى قطع صغيرة جدًا.

نصف كوب من البازلاء.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل أو أقل، المبشور والناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

بصلة صغيرة الحجم مفرومة ناعمًا.

فص من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكاري.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الخضراء.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

رشه من الملح والفلفل الأسود.

ربع كوب من الماء.

تحضير السمبوسة بالخضار المسلوق