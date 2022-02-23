فكرة عبقرية لفرم اللحمة بدون مفرمة أو كبة ولا مجهود في لمح البصر بأداة واحدة في كل بيت

يعد وضع أكياس قليلة من اللحم المفروم في الثلاجة أمرًا ضروريًا فهو مقبلات للعديد من الأطباق خاصة بالنسبة للشباب الذين لا يمضغون جيدًا على القطع متوسطة الحجم، كما أنه من الجيد أيضًا تقطيع اللحم في المنزل بحيث يمكنك الاختيار ماذا تريد إذا لم يكن لديك مفرمة لحم، فاستخدم هذه المقالة للتعرف على كيفية طحن اللحم بدون مفرمة اللحم وكيفية تتبيل اللحم المفروم للحصول على نكهة فريدة.

يستخدم اللحم المفروم في تحضير الوصفات والأطباق المختلفة ، لذلك قد نحتاج لها فجأة لتوفير الوقت والاستفادة من اللحوم المخزنة سنتعامل مع هذه المشكلة ونتعلم كيفية طحن اللحم يدويًا في المنزل بدون مفرمة أو فنجان بخطوات بسيطة مع نتائج مضمونة مثل لحم الجزار.

فرم اللحمة بدون مفرمة

نقطع اللحم إلى قطع متوسطة الحجم. ضع اللحم في أكياس وقم بتجميده في الثلاجة.

أخرج اللحم من الثلاجة وقم بإذابة في المطبخ.

استخدم اللحوم شبه المجمدة حتى تذوب تمامًا.

ضع مبشرة البصل على الطبق وثبتها.

ابشر اللحم عند التجميد استخدم مبشرة للحصول على لحم مفروم.

تفرغ كمية اللحم في المبشرة بأسرع ما يمكن أثناء الاستخدام حتى لا تتعارض مع التقطيع اليدوي.

فرم اللحمة في المنزل

استخدم اللحم الطري لتحضير شرائح اللحم. نقطع اللحم إلى شرائح رفيعة جدًا.

افصل شرائح اللحم على الكيس.

اهرسي القطع بمطرقة اللحم أو الساطور حتى تنضج تمامًا.

نقطع اللحم وتفرميه بعدة اتجاهات بالخيط للحصول على لحم مفروم.

فرم اللحم في البيت

استخدم اللحم الطري لتحضير شرائح اللحم. نقطع اللحم إلى شرائح رفيعة جدًا.

افصل شرائح اللحم على الكيس.

اهرسي القطع بمطرقة اللحم أو الساطور حتى تنضج تمامًا.

يقطع اللحم ويفرّمه بعدة اتجاهات بخيط للحصول على لحم مفروم.

نصائح عند فرم اللحمة