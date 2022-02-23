لو عملتيه مرة مش هتبطلى تعمليه ...طريقة عمل خبز الحليب الفرنسي هش وخفيف زي القطن هتعملى بيه جميع المخبوزات روعة

طريقة عمل خبز الحليب الفرنسي، خبز الحليب الفرنسي من أشهى وأطيب أنواع الخبز حيثُ يتم تشكيله في هيئة ضفائر ويصبح شكله رائع وشهي للغاية كما يمكن تناوله في أي وقت وفي وجبة الإفطار ووجبة الغداء وتريد بعض السيدات معرفة خطوات عمل خبز الحليب الفرنسي بطريقة سهلة وغير مكلفة ولذلك تابعوا معنا أفضل طريقة لعمل خبز الحليب الفرنسي في المنزل.

طريقة عمل خبز الحليب الفرنسي

كوبين وربع من الدقيق الأبيض.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

بيضة.

ملعقتين من الزيت.

نصف ملعقة من الملح.

ربع كوب من السكر.

نصف كوب من الحليب الساخن.

قطعة من الزبدة الذائبة.

صفار بيضة يتم خلطه في ربع كوب من الحليب.

خطوات تحضير خبز الحليب الفرنسي

نحضر وعاء ونضع به الحليب مع السكر والخميرة ونقوم بمزجهم جيدًا حتى يختفي السكر.

نقوم بإضافة البيضة والملح والزبدة ونقوم بعجن الخليط.

نضع صفار البيض المخلوط بالحليب ونستمر في عجن المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة.

على سطح أملس نرشه بالدقيق ونضع عليه العجين ونقوم بعجنها لبضع دقائق في الهواء حتى يجف قليلًا.

نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين ونقوم بتقسيم كل نصف إلى إثنين.

نقوم بلف كل نصف في شكل ضفائر متداخلة نكرر نفس الخطوة في باقي الكمية.

نحضر صينية وندهنها بالزبدة ونرص بها ضفائر العجينة وندهن وجهها بالزبدة أو بياض البيض والحليب ونضعها في الفرن حتى تنضج.

طريقة أخرى في عمل خبز الحليب الفرنسي

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة خميرة فورية.

كوبين من الحليب الدافئ.

ملعقتين سكر.

ربع كوب زبدة.

ملعقة ملح.

وملعقة سمسم وروزماري.

ملعقة زعتر.

ثلاث بيضات.

خطوات خبز الحليب الفرنسي