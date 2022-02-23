وصفة طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض نهائيا في المنزل بدون صبغات

يعتبر الشيب الأبيض من المشكلات التي تواجه الكثير من الرجال والنساء خاصة إذا بدأ ظهوره في مرحلة الشباب، يسبب الشيب الأبيض للنساء خاصة حالة من القلق والتوتر وذلك لأنهم يعتقدون بأن ظهور الشعر الأبيض يدل على التقدم في السن، أما بالنسبة للرجال فهو يؤثر على مظهرهم الخارجي، وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص يحبون فكرة ظهور شعر أبيض لديهم حيث يظنون بذلك أن تلك من علامات والدلالات للإشارة إلى مظهر الشخص الكبير، إلا أن الكثيرين لا يفضلون ظهور الشعيرات البيضاء في رأسهم، لذلك سوف نذكر بعض الوصفات الطبيعية التي تقضي على الشيب الأبيض.

وصفة الكركديه لعلاج الشيب الأبيض

هذه الوصفة من أحسن الوصفات التي تعطي نتيجة جيدة بمجرد استعمالها هذه الوصفة تتكون من:

3 ملاعق من الكركديه الطبيعي.

1 ملعقة شاي أسود كبيرة.

5 ملاعق كبيرة من الحنة بشرط أن تكون حنة سوداء.

1 ملعقة بابونج صغيرة.

كمية من زيت جوز الهند بما يعادل ربع كوب.

تحضير وصفة الكركديه واستعمالها

يتم تحضير وصفة الكركديه عن طريق عمل الخطوات التالية:

في وعاء مناسب يتم إضافة كل من (الشاي، والبابونج، والكركديه، مسحوق الحناء).

يتم رفع الوعاء الذي يحتوي على المكونات على النار للتخلص من رطوبتها وحتى ترتفع درجة حرارتها قليلًا.

بعد عمل ما سبق يتم إضافة زيت جوز الهند على هذه المكونات ويتم مزجها بشدة.

يترك هذا الخليط ليلة كاملة، وعندما يحل الصباح يتم استعمال الخليط عن طريق دهان الشعر بالكامل منه.

يتم لف الشعر بالخليط وتركه لمدة ساعتين، وبعد مضي الوقت يغسل الشعر بماء فاتر.

يتم عمل هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا لمدة 60 يوم وبعدها لن يوجد شعر أبيض أو شيب بشكل نهائي.

وصفة الزيوت الطبيعية (اللوز، جوز الهند) لعلاج الشيب

زيت اللوز له قدرة قوية على التخلص من الشيب الأبيض وذلك لأنه يحتوي على مركب كيميائي يحفز فروة الرأس على إفراز الميلانين وهي مادة صبغية تزيد من لون الشعر الطبيعي، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مكملات غذائية تعمل على تقوية الشعر وتغذيته هذه المكملات عبارة عن فيتامين (ج، ب، E)، أما بالنسبة لزيت جوز الهند فهو زيت يحتوي على كمية وفيرة من مضادات الأكسدة والتي لديها القدرة على التخلص من الشيب الأبيض، زيت جوز الهند يرطب الشعر ويعطيه الكثافة واللمعان.

تحضير وصفة زيت جوز الهند وزيت اللوز

في زجاجة يتم وضع ما يعادل ملعقتين من زيت جوز الهند ومثلهم من زيت اللوز ويتم رجهم جيدًا حتى يندمجوا مع بعضهم البعض، فيما بعد يتم إضافة ما يعادل 4 ملاعق من سائل الليمون، ثم إعادة الرج مرة ثانية، والاستعمال يتم أخذ كمية من الوصفة وفركها في فروة الرأس وعلى الشعر الأبيض، يتم دعك الشعر بالخليط جيدًا، يمشط الشعر ويترك لمدة 30 دقيقة، بعد مرور 30 دقيقة يغسل الشعر بالشامبو، يتم استعمال هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على شعر ذات لون طبيعي وللتخلص من الشيب الأبيض تمامًا.