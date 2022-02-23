طريقة عمل قشر البرتقال الكرستال لتزيين الأيس كريم والحلويات المختلفة

قشر البرتقال الكرستال ، يتميز بمذاق لذيذ ومميز ويصلح لتزيين الكيك والأيسكريم وأنواع عديدة من الحلويات، كما أن مكوناته بسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قشر البرتقال الكرستال.

مكونات قشر البرتقال الكرستال

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أنها ليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

أربع ثمرات برتقال متوسطي الحجم.

كوب إلا ربع من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتين من عصير البرتقال.

عصير نصف ثمرة ليمون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قشر البرتقال الكرستال وطريقة تحضيره كالتالي: