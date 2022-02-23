نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل قشر البرتقال الكرستال لتزيين الأيس كريم والحلويات المختلفة في المقال التالي
قشر البرتقال الكرستال ، يتميز بمذاق لذيذ ومميز ويصلح لتزيين الكيك والأيسكريم وأنواع عديدة من الحلويات، كما أن مكوناته بسيطة للغاية ولا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيره.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قشر البرتقال الكرستال.
مكونات قشر البرتقال الكرستال
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت، كما أنها ليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- أربع ثمرات برتقال متوسطي الحجم.
- كوب إلا ربع من الماء.
- كوب من السكر.
- ملعقتين من عصير البرتقال.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قشر البرتقال الكرستال وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بتقشير البرتقال ونأخذ الجزء البرتقالي فقط من القشرة دون الجزء الأبيض.
- ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع القشر إلي شرائح..
- وبعدما نقوم بتقطيع القشر نقوم بوضع القشر في إناء مليء بكمية مناسبة من الماء علي النار حتي يبدأ الماء في الغليان.
- وبعدما يبدأ في الغليان نقوم بسكب الماء من الإناء ونقوم بملئه مرة أخري بالماء من جديد.
- ونضع فيه القشر ونضعه علي النار حتي يغلي مرة ثانية.
- وبعدما يغلي الماء مع القشر مجددا نقوم بسكب الماء ونكرر الأمر ثلاث مرات حتي نتخلص من المرار الذي في قشر البرتقال.
- ثم بعد ذلك نقوم بجلب إناء ونضع فيه كوب من السكر وكوب إلا ربع من الماء وعصير نصف ليمونة ونضعه على النار حتى يغلي.
- وعندما يغلي نقوم بتهدئة درجة حرارة النار ونضيف إليه ملعقتي عصير البرتقال وقشر البرتقال الذي قمنا بغليه مسبقا لعدة مرات.
- ونترك القشر يغلي على نار هادئة حتي يثقل قوام الماء ويصبح لون قشر البرتقال شفافا بعض الشيء.
- وبعدما تتم تسويت قشر البرتقال نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بتصفيته.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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