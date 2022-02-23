خبز الزبادي التركي للمبتدئين بدون فرن بطريقة سهلة وسريعة

يعتبر خبز الزبادي التركي من أسهل أنواع الخبز التي يمكن للمبتدئين إعدادها في المنزل، فهو سهل وسريع ويناسب جميع أنواع الحشوات الحلوة والمالحة، كما أنه لا يستغرق وقت طويل عند تحضيره ومكوناته بسيطة وغير مكلفة، ويعتبر الخبز بأنواعه المختلفة الغذاء الرئيسي لكل الشعوب لأنه يعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة، وتحرص كثير من ربات البيوت على تحضير الخبز في المنزل بدلاً من شرائه جاهز، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل خبز الزبادي التركي للمبتدئين بدون فرن وبطريقة سريعة.

مكونات خبز الزبادي التركي



تتوفر مكونات خبز الزبادي التركي في المطبخ ولا نحتاج مكونات مكلفة عند تحضيره، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات بالمقادير التي تعطي أفضل النتائج:-

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

3 ملاعق كبيرة من الزبادي بحرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

طريقة التحضير

طريقة تحضير خبز الزبادي التركي سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-