نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبز الزبادي التركي للمبتدئين بدون فرن بطريقة سهلة وسريعة في المقال التالي
يعتبر خبز الزبادي التركي من أسهل أنواع الخبز التي يمكن للمبتدئين إعدادها في المنزل، فهو سهل وسريع ويناسب جميع أنواع الحشوات الحلوة والمالحة، كما أنه لا يستغرق وقت طويل عند تحضيره ومكوناته بسيطة وغير مكلفة، ويعتبر الخبز بأنواعه المختلفة الغذاء الرئيسي لكل الشعوب لأنه يعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة، وتحرص كثير من ربات البيوت على تحضير الخبز في المنزل بدلاً من شرائه جاهز، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل خبز الزبادي التركي للمبتدئين بدون فرن وبطريقة سريعة.
مكونات خبز الزبادي التركي
تتوفر مكونات خبز الزبادي التركي في المطبخ ولا نحتاج مكونات مكلفة عند تحضيره، وسوف نقدم لكم فيما يلي المكونات بالمقادير التي تعطي أفضل النتائج:-
- نصف كوب من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 2 ملعقة كبيرة من الزيت.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبادي بحرارة الغرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.
طريقة التحضير
طريقة تحضير خبز الزبادي التركي سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-
- في إناء عميق نذوب ملعقتين صغيرتين من الخميرة وملعقة كبيرة من السكر في نصف كوب من الماء الدافئ، ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من الزيت وثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من الحليب البودرة ونقلب جيداً.
- ثم نقوم بإضافة ثلاثة أكواب من الدقيق المخلوط بنصف ملعقة صغيرة من الملح بالتدريج ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية.
- ندهن العجينة بقليل من الزيت وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- ثم نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم وتغطي وتترك لمدة 10 دقائق حتى يسهل فردها.
- ثم نفرد قطع العجين بشكل دائرة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق بسمك متوسط.
- نضع الخبز في طاسة ساخنة على نار متوسطة ونقلب من حين لآخر حتى ينضج تماماً.
- نخرج الخبز من الطاسة بعد تمام النضج ويغطي بقماشة نظيفة للمحافظة على طراوته ثم يقدم بألف صحة وعافية.
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