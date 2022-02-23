كلنا نشرب القهوة غلط أزاي نستخدم القهوة صح في التخسيس تعرف على طريقة حرق الدهون بالقهوة

تعتبر زيادة الوزن من الأمور المزعجة لدي الكثير من السيدات والرجال أيضا، خاصة في بعض المناطق والتي تسبب الأحراج لدي الكثير من النساء، وهي دهون البطن حيث يعتبر إزالة دهون البطن من أكثر الدهون التي يصعب على الكثير من الأشخاص التخلص منها والآن إليكم الوصفة السحرية بمشروب القهوة والتي تعطي نتائج فعالة خلال أسبوع وهذا ما سوف نوضحه لكم في هذه السطور.

وصفة حرق الدهون

في الفترة الأخيرة أصبح الكثير يبحث عن وصفات حرق الدهون كما أنه يبحثن الكثير من السيدات عن كيفية التخلص من الوزن الزائد وإزالة الدهون وخاصة دهون البطن والآن إليكم مكونات وصفة مضمونه باستخدام مشروب القهوة موضحه كالتالي:

عدد ٢ ملعقة من القهوة المطحونة.

حوالي ملعقة صغيرة من القرفة.

ليمونه واحده مقطعة إلى شرائح.

حوالي أربع حبات من حبات الهيل.

حوالي كوبان ونصف من الماء.

حرق الدهون بالقهوة

من المعروف أنه يعاني الكثير من الأشخاص عدم القدرة على اتباع الرجيم، أو حرق الدهون إليكم هذه الوصفة السحرية للتخلص من دهون البطن والأرداف وخسارة حوالي ١٧ كيلو جرام من الوزن خلال سبعة أيام.