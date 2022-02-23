أضرار البردقوش خطيرة توقف عنها فورا اذا كنت تعانى من هذه الأمراض تحذير خطير

لا شك في أن تناول البردقوش له العديد من الفوائد، التي يقدمها للجسم لكن عند الإفراط في تناول شئ قد يؤدي إلى العديد من المخاطر بالأخص بعض الناس الذين يعانون من بعض الأمراض التي قد تسبب بتراجع الحالة عند تناول البردقوش والإفراط في تناوله، حيث من المعروف عن البردقوش أنه يقوم بعلاج نزلات البرد والكحة وغيرها من الأمراض التي يمكن علاج بالبردقوش، ولكن كما ذكرنا أن الإفراط في شئ قد يسبب العديد من المشاكل، لذلك في هذا المقال سنقوم بكر لكم مخاطر تناول البردقوش بكميات كبيرة أو تناوله باستمرار قد يؤدي إلى العديد من المشاكل وأيضا قد يصيب بعض الأجهزة داخل الجسم.

مخاطر تناول البردقوش باستمرار

البردقوش يعتبر من فصيلة النعناع والريحان والشعير، حيث يعتبر كل تلك النبات يجتمعان في مادة واحدة، وتلك المادة قد يكون أحد الأشخاص لديه حساسية منها، لذلك لا ننصح بتناول تلك المشاريب بكميات كبيرة حتى لا يحدث أي تهيج في الجسم، بل تناول تلك النبات بشكل صغير أي تكون كميات صغيرة حتى تقدر على معرفة هل لديك حساسية أم لا، لذلك أهم المخاطر هي:

تناول البردقوش باستمرار قد يؤدي إلى حدوث نزيف.

ينصح بعدم تناول البردقوش للسيدة الحامل.

كما ينصح بعدم تناول البردقوش قبل إجراء عملية جراحية أو بعد العملية.

أضرار البردقوش على المدى البعيد

حيث أنه تم إجراء بعض الأبحاث التي تكون في غاية الأهمية، وجاءت النتائج حول تناول البردقوش على المدى البعيد قد يسبب حدوث مشاكل في الكبد والكليتين، وأيضا قد يسبب في وجود وانتشار الخلايا السرطانية، لذلك تقوم بنصحكم بعد تناول البردقوش بشكل مستمر أو الإفراط في تناول، لعدة الأسباب التي قمنا بذكرها.