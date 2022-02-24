مقشر القهوة لتفتيح البشرة 3 درجات وإزالة الجلد الميت لن تصدقي النتيجة

القهوة من المشروبات اليومية الهامة لدي الكثير من الناس خاصة في الصباح لأنها تعطي الشعور بالطاقة والنشاط ولن تقتصر فوائد القهوة على الصحة فقط، بل لها العديد من الفوائد والاستخدامات الأخرى ومنها تفتيح البشرة والتخلص من الجلد الميت وزيادة نضارة وجمال البشرة ولذلك نحن في هذا المقال نقدم لكم أفضل ماسكات القهوة لتقشير البشرة فتابعونا.

مقشر القهوة لتفتيح البشرة

المكونات:

ربع كوب من القهوة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة من السكر الخشن.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط القهوة مع الحليب حتى تتكون عجينة ثم نضيف باقي المكونات وعندما يصبح القوام ناعم يوزع الخليط على البشرة. ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر مع الفرك بحركات دائرية وسوف تلاحظي تساقط الجلد الميت بكل سهولة. تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت وجعلها أكثر نضارة وإشراقة بكل سهولة.

أفضل ماسكات القهوة لتفتيح البشرة

القهوة والزبادي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة.

كمية مناسبة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير والاستخدام:

بولة عميقة ونخلط بداخلها جميع المكونات السابقة حتى تصبح عجينة ثم توضع على البشرة بالكامل ويترك لمدة 20 دقيقة.

ثم نفرك المكونات بأطراف الأصابع المبللة بالماء وبعد ذلك تغسل جيدا بالماء البارد يكرر هذا الماسك مرتين أسبوعيا.

يقوم الزبادي بتغذية البشرة ويقلل من حب الشباب أما الكركم يوجد به فيتامين c الذي يقوم بتفتيح البشرة ويجعلها صافية ومشرقة.

2. القهوة والشوفان:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من العسل.

ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط الشوفان مع القهوة ثم نضيف العسل وماء الورد تدريجيا حتى تتجانس المكونات ثم نضع الخليط على الوجه والرقبة.

يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر يكرر هذا الماسك مرة واحدة أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء خالية من العيوب والبقع.

ماسك القهوة والنشا

المكونات:

ملعقة من النشا.

2 ملعقة من القهوة.

ملعقة ماء ورد.

ماء دافئ.

طريقة التحضير والاستخدام: