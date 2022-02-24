بالتتبيلة السرية أعملي الكبدة الاسكندراني على أصولها بطعم لذيذ أحلي وأشهي من المحلات

تعد الكبدة من احلى وأشهر الأكلات الشعبية المصرية اللذيذة، وهى من أكثر المأكولات الخفيفة والمحببة لكل الناس، ونقوم بعض المحال الخاصة بالمأكولات بتحضيرها ولكن بطريقة غير مضمونة وتكلفة عالية، فيجب الحرص على تناول هذه الوجبات بطريقة نظيفة وصحية، وحرصا على ذلك فقررنا أن نقوم بتحضيرها في المنزل بطريقة سهلة بسيطة وآمنة.

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني

الكبدة الاسكندراني من الأكلات الشهية التي يقبل الكثير من الناس على تناولها وذلك بسبب امتلاكها طعم مميز وشهي جداً يجذب الناس لتناولها وكذلك تمتلك نكهة خاصة بها غير الكبدة التي يتم اعدادها بالطريقة التقليدية، ويتم تقديمها بجانب الكثير من الأطباق الأخرى مثل المكرونة والعيش بجانب السلطات والمخلل أو بجانب الأرز الأبيض أيضاً.

المقادير:-

نصف كيلو من الكبدة مقطعة شرائح رفيعة.

ثمرة بصل مقطع شرائح رفيعة.

نصف ثمرة ثوم.

٢ ثمرة فلفل أخضر رومى.

٢ ثمرة فلفل أخضر حار (اختياري).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

ربع كوب من زيت الذرة.

عصير ليمون.

طريقة التحضير:-

نقوم بغسل الكبدة وتصفيتها من الماء جيدا ثم نقوم بتقطيع البصل والفلفل الرومي والحار ويتركوا جانباً.

نقوم بتحضير مقلاة وبها الزيت ثم نقوم بإضافة الكبدة ثم نقوم بإضافة البصل والفلفل المقطع ونقلب جيدا حتى تختلط المكونات تماما.

نقوم الملح والفلفل الأسود والبهارات والكمون والكاري ونقلب ونتركها على النار حتى تنضج الكبدة تماما.

نرفع من على النار ونقوم بإضافة عصير الليمون ونقلب ثم تقدم الكبدة فى طبق التقديم.

تم بجانبها الخبز البلدي أو الفينو وسلطة الطحينة البيضاء.

طريقة تحضير سلطة الطحينة البيضاء

المقادير:-

كوب من الطحينة الخام.

ملعقتين من الزيت.

ملعقتين من الخل.

ملعقتين من عصير الليمون.

نصف ملعقة من الملح.

ربع ملعقة من الفلفل الاسود.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الشطة.

٢ فص ثوم مفروم.

ماء ساخن.

طريقة التحضير:-