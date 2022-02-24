طريقة عمل الأرز البسمتي بالخلطة والمكسرات بالأسرار الذهبية في 10 دقائق

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخلطة والمكسرات، حيث يعتبر الأرز البسمتي بالخلطة والمكسرات من الأكلات المفضلة التي تقدم مع الدجاج والبط أو اللحوم والمشويات علي مائدة الطعام في العزائم وعند الأقطار في صيام شهر رمضان الكريم، كما يدخل الأرز البسمتي في العديد من الأكلات المختلفة أيضا مثل الكبسة وفتة الشاورما وخلال هذا المقال نعرف المقادير المطلوبة وطريقة عمل الأرز البسمتي.

طريقة عمل الأرز البسمتي بالخلطة والمكسرات

نقوم بعمل الأرز البسمتي بالخلطة والمكسرات في حالة توافر المكونات والمقادير اللازمة لعملة.



المقادير

ثلاث معالق سمن.

كوبين أرز بسمتي.

ورق غار.

بهارات لحم.

كوب صنوبر.

رشه ملح.

شوية فلفل اسود.

كوبين شوربة دجاج.

بصلة مفرومة.

كوب لوز مقشر.

مكعب شوربة دجاج.

طبق خضار مشكل جزر وفاصوليا خضراء.

ذرة حلو معلب، ونذكر برابط طريقة عمل الجلي.

طريقة العمل والتحضير

القيام أولا بوضع ملعقة سمنة في وعاء ونضعه على النار ثم يتم إضافة البصل المفروم حتي تشوح البصلة ليكون لونها ذهبي.

يتم وضع كوب من الشوربة حتي الغليان ونضيف به الخضار والذرة وجميع البهارات ومكعب المرقة. علينا بترك الخضار حتى يتم تشرب الشوربة أي يتم السوى، ورابط طريقة عمل الكريم كراميل. نقوم بغسيل الأرز البسمتي وأضافته على الخضار والذرة. يتم وضع كوبين من الشوربة مع مراعاة إضافة المزيد إذا احتاج الأرز يتم إضافة نصف كوب له مع النظر الإضافة الملح. بعد ربع ساعة يتم القيام برفع غطاء الوعاء للتأكد من أن الأرز اصبح متطيب. القيام أيضا بوضع معلقتين من السمن في مقلاه ثم نضع اللوز مع التقليب حتى التحمير وقبل أن نصل للتحمير نضيف كمية الصنوبر ليتم تحميرها في نفس التوقيت حتى تأخذ اللون البنى الفاتح ثم نقوم بإضافتهم إلي وعاء الأرز. يتم تقليب الأرز بالخضار والمكسرات برقة حتي لا يتم تكسيره ليحافظ على شكل الحبة الطويلة به. يتم تقديمه في طبق التقديم ساخن علي صينية التقديم، وإليكم رابط طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.

طريقة عمل الأرز البسمتي بالزبيب

المكونات والمقادير



معلقة زبيب.

كوب ارز بسمتي.

رشه فلفل اسود.

شوية ملح.

فص ثوم مفروم.

ربع معلقة قرفه.

بصلة قطع.

معلقة زيت طعام، وإليكم رابط طريقة عمل المقلوبة.

خطوات وطريقة الأعداد

يتم نقع الأرز البسمتي في الماء الساخن لمدة ربع ساعة ونقوم برشة بالملح ، ثم نغسلة وتصفية الماء الزائد.

نضع الزيت في قدر للطهي، ونقوم بتركة حتى يسخن، وبعدها نضع قطع البصل والثوم ونترك حتي التشويح مع إضافة الزبيب والأرز البسمتي القرفة الملح والفلفل مع التقليب. نضيف الماء الساخن إليه ونتركه على النار حتى يتم الغليان، و يتم تغطية القدر، مع مراعاة تركة لمدة عشر دقائق حتى التطيب والنضج للأرز. وأخيرا يتم وضع أو غرف الأرز في طبق التقديم ونقوم بتقديمه مع الدجاج واللحم المشوية علي صينية التقديم.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الأرز البسمتي بالخلطة والمكسرات.