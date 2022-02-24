سر تدميس الفول زي المحلات أعملي الفول المدمس في البيت بطعم مستوي وزي الزبدة

إن للفول أهمية كبيرة لجسم الإنسان حيث يمده بعنصر الحديد، ولأن الفول يعتبر من الأطباق الشعبية الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها ويتناولها الجميع في وجبة الإفطار اليومي ووجبة السحور في شهر رمضان الكريم حيث يمكن إعداده وتقديمه بطرق مختلفة لذيذة لذلك سوف نشرح كيفية إعداد الفول بطريقة سهلة وبسيطة.

يعد الفول من البقوليات ذو الفائدة الكبرى للجسم حيث إحتوائه على نسبة من الفيتامينات والمعادن اللازمة في بناء الجسم، وكثيراً منا يقوم بشراء الفول بشكل مستمر من الخارج كما أننا لن نضمن نظافته بالشكل الكافي، لذلك يمكننا تدميس الفول الان في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وكميات مناسبة حتى نحصل على طبق من الفول المدمس اللذيذ، وإليكم الطريقة من خلال المقال.

طريقة تدميس الفول

يمكنك تحضير الفول المدمس الصحي والمفيد بكل سهولة بإتباع الخطوات التالية لتحصلي على نتيجة رائعة ومضمونة.

المكونات:

نصف كيلو فول تم نقعه مسبقاً.

نصف كوب فول مدشوش.

نصف كوب عدس اصفر.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

حبة طماطم واحدة.

ثمرة واحدة من الجزر.

ثلاثة فصوص من الثوم.

ملعقتين صغيرتين من الكركم.

طريقة التحضير:

يتم غسل الفول جيدا ويتم نقعه في وعاء عميق مملوء بالماء لمدة لا تقل عن ٦ ساعات.

احضري إناء عميق محكم الغلق وضعي كلا من الفول والجزر والعدس والفول المدشوش والكركم والبصل والثوم.

ضعي الكثير من المياه حتى يغطى الفول تماما وتأكدي من ملء نصف الإناء فقط بالحبوب والنصف الاخر بالمياه حتى إتمام النضج لتجنب إضافة مياه كل فترة.

يوضع الإناء على نار مرتفعة دون الحاجة إلى وضع الغطاء حتى الغليان ثم تهدئة النار ويجب وضع الغطاء حتى إتمام النضج تماماً.

لا يجب فتح الغطاء على الفول أثناء نضجه حتى ينضج جيداً ولكن تأكدي من وجود ماء كافي لنضجه.

في حالة نقص المياه يمكنك إضافة ماء مغلي حتى يكتمل النضج.

وفي النهاية يترك الفول حتى يبرد ويوضع في أطباق التقديم مع اضافة الزيت والملح حسب الحاجة.

لكي يتم الاحتفاظ بالفول أجول مدة ممكنة يتم تقسيمه ووضعه في أكياس وتفريغ الأكياس من الهواء تمامًا لكي يتم حفظه داخل الفريز.

يمكن الاحتفاظ بالفول في الفريزر لمدة شهر كامل أما في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام فقط.

فوائد الفول المدمس