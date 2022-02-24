على الطريقة السودانية أعملي الكمونية السودانية على أصولها بطعم ومذاق شهي ولذيذ

تعتبر الكمونية السودانية من أهم وأشهر الأطباق الرئيسية والشعبية في السودان، ثم انتقلت شهرته إلى الخليج العربي ومصر، فتعددت طريقة اعداد الكمونية من بلد إلى بلد، ولكن توجد عدة مكونات مشتركة في الوصف لا يمكن الاستغناء عنها وهي البصل والصلصة والكمون، تختلف أيضا طريقة اعدادها في المكون الأساسي بها مثل اللحوم والدجاج والكبدة والكرشة وكبدة الدجاج، سوف نقوم بالتحدث في مقالنا هذا على تحضير الكمونية السودانية بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة تحضير الكمونية السودانية باللحم

تفضل جميع بلاد الوطن العربي تناول الأكلات التي لها شعبية كبيرة لأن طعمها يكون مميز ومن أشهر هذه الأكلات هي الكمونية السودانية وهذه أكلة تتكون من جزر وبصل وثوم مفروم وطماطم، ويتم استخدام الثوم لأنه يعطي الاكلة طعم ورائحة مميزة وتعتبر كرشه الخروف هي العنصر الأساسي في هذه الاكلة، وتختلف طريقة عمل الكمونية السودانية من بلد إلى أخرى ولكن تتفق في مكوناتها الأساسية.

المقادير:-

نصف كيلو من اللحم مقطع مكعبات.

ملعقتين من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتين كبيرتين من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثمرة بصل مفرومة ناعماً.

٢وفص ثوم مهروس.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقة صلصة طماطم معلبة.

ملعقة كبيرة عدس اسمر(اختياري).

طريقة التحضير:-

في وعاء على نار متوسطة نقوم بوضع الزبدة اللينة ثم نقوم بإضافة قطع اللحم ويترك لمدة ٥ دقائق مع التقليب حتى لا تحترق.

نقوم بوضع البصل والثوم ونقلب حتى يذبل لونهم ويصل إلى اللون الذهبي.

نقوم بإضافة صلصة الطماطم وعصير الطماطم وكمية من الماء الساخن لتكملة تسوية اللحم.

نضيف الملح والفلفل الأسود والكمون وتترك على النار حتى تنضج تماماً.

يمكن إضافة العدس الاسمر حسب رغبتكم و نقوم بتهدئة النار حتى تنضج كل المكونات.

نرفع من على النار وتقدم في أطباق التقديم يمكن إضافة رشة من البقدونس المفروم الطازج على الوجه.

تقدم هذه الوجبة مع الأرز الأبيض المفلفل.

طريقة تحضير الكمونية بالكبدة

المقادير:-

كيلو من الكبدة مقطعة شرائح متوسطة.

٢ ثمرة بصل مفروم.

٢ ملعقة صلصة طماطم.

٨ أكواب من الماء.

كوب طماطم مفروم ناعما.

٤ معالق من الكمون المطحون.

كوب من زيت الذرة.

٤ معالق بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ فص ثوم مهروس.

كزبرة خضراء للتزيين.

طريقة التحضير:-