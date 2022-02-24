طريقة عمل غزل البنات فى المنزل بدون ماكينة ولا خلاط بكوب سكر واحد فقط

يعتبر غزل البنات من أشهر أنواع الحلوى التي يتم بيعها في الخارج ولكي يتم صنعها يجب أن يكون لديك ماكينة لكن سوف نذكر طريقة تحضيرها دون استخدام الماكينة الخاصة بها لذلك على كل أم أن تتعلم طريقة التحضير حتى تستطيع أن تحضرها لأطفالها لأننا جميعا نعلم أن الأطفال يحبون هذه الحلوى بشدة بسبب مذاقها الرائع جدا وأيضا ألوانها المبهجة.

طريقة عمل غزل البنات

يعد غزل البنات المكون الرئيسي له هو السكر ويتم تحضيره وتستطيع أن تتناوله فور الانتهاء من صنعه أو تتناوله بعد فترة عن طريق احتفاظك به وتغليفه جيدا حتى لا يتلف:

احضر من السكر كوب كبير الحجم.

لكي تعطى لون له احضر صبغة تكون طبيعية ولونها وردي أو أحمر.

عود خشبي حتى تضع به غزل البنات.

احضر نكهة غذائيا مثل الفانيليا.

طريقة تحضير غزل البنات