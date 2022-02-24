أحلي فطائر مقلية بالجبنة بالمنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

الفطائر المقلية بالجبنة من أحلي وأطعم أنواع المعجنات المشهورة في كل أرجاء الوطن العربي، والتي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي والخفيف والتي تهدف إلى الاشباع، وهي محببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يحبونها وبشكل كبير ورائع، مما يسهل علينا عملية تغذيتهم دون عناء لذلك فهي مفضله لدي جميع الأمهات والتي تساعدها كثيراً في عملية اطعام الأطفال، والفطائر المقلية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة وخاصة للأطفال، ولذلك نقدم لك عزيزتي طريقتنا الرائعة والمميزة لعمل أحلي وأطعم فطائر مقلية بالجبنة.

طريقة عمل الفطائر المقلية بالجبنة ومكوناتها

المكونات

ستة اكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

معلقتان كبيرتان من السكر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ربع كوب من الزيت.

كوبان من الماء الدافى.

كمية من أنواع مختلفة من الجبن.

زيتون اسود واخضر.

فلفل اخضر.

طريقة التحضير