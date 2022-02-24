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عمر شويل - جدة أحلي فطائر مقلية بالجبنة بالمنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات - ثقفني
الفطائر المقلية بالجبنة من أحلي وأطعم أنواع المعجنات المشهورة في كل أرجاء الوطن العربي، والتي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي والخفيف والتي تهدف إلى الاشباع، وهي محببه لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يحبونها وبشكل كبير ورائع، مما يسهل علينا عملية تغذيتهم دون عناء لذلك فهي مفضله لدي جميع الأمهات والتي تساعدها كثيراً في عملية اطعام الأطفال، والفطائر المقلية تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة وخاصة للأطفال، ولذلك نقدم لك عزيزتي طريقتنا الرائعة والمميزة لعمل أحلي وأطعم فطائر مقلية بالجبنة.
طريقة عمل الفطائر المقلية بالجبنة ومكوناتها
المكونات
- ستة اكواب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- معلقتان كبيرتان من السكر.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب البودر.
- ربع كوب من الزيت.
- كوبان من الماء الدافى.
- كمية من أنواع مختلفة من الجبن.
- زيتون اسود واخضر.
- فلفل اخضر.
طريقة التحضير
- يتم تحضير طبق كبير وعميق ونضع فيه ستة أكواب من الدقيق، ورشة من الملح ثم نضع معلقان كبيرتان من الخميرة الفورية ونضيف معلقتان كبيرتان من السكر ثم ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر، ونخلط هذه المكونات جيداً باستخدام ملعقة لمزجهم مع بعض.
- نضع ربع كوب من الزيت ثم نضيف كوب من الماء الدافى إلى المكونات الجافة التى تم مزجها، ونقوم بعجن هذه المكونات باستخدام اليد ثم نضيف كوب أخر من الماء مع العجن المستمر ومن الممكن إضافة القليل من الدقيق اذا كانت العجينة تحتاج إلى دقيق، ونستمر فى العجن لمدة عشرة دقائق تقريبا للحصول على عجينة طرية وناعمة.
- نقوم بوضع غطاء على العجينة ونضعها فى مكان دافى ليساعدها على التخمير بشكل سريع، ونتركها لمدة ساعتين أو أقل ليتم تخميرها وليذداد حجمها.
- بعد التخمير يتم تقطيع العجينة الى كور متساوية الحجم ونتركها تختمر مرة اخرى، وبعد خمورها نقوم بفرد الكور لتصبح بشكل دائرى.
- نحضر طبق لعمل خلطة الحشو وهى كمية من الجبنة الرومى والموتزريلا والشيدر وكمية من الزيتون الاخضر والاسود وايضا كمية من الفلفل الاخضر ونخلطهم جيدا.
- بعد فرد كورة من العجين ويكون شكلها دائرية نقوم بوضع ملعقة كبيرة من خلطة الجبن على العجينة، ثم نقوم بلفها على شكل كورة ويتم غلقها جيدا حتى لا يقع منها الحشو.
- وبعد حشو جميع الكور بهذا الشكل نقوم بتجهيز طاسة عميقة ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت لقلى هذه الفطائر ونضعها على نار متوسطه.
- وعند تسخين الزيت جيدا نقوم بوضع الفطائر فى الزيت وتقليبها بشكل مستمر حتى تاخذ اللون الذهبي من جميع النواحي.
- وبعد إنتهاء الكمية يتم وضعها في طبق التقديم ومن الأفضل تناولها وهى ساخنة.
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