بكوب دقيق واحد اعملي الباستا فلورا بالمربى بمكونات اقتصادية وطعم لذيذ في دقائق

تعتبر الباستا فلورا من ألذ وأسهل الحلويات في الطعم والتحضير، فهي لا تاخذ وقت في التحضير وخفيفة ولذلك يحبها الجميع الكبار والصغار، والباستا فلورا هي نوع من الحلويات اليونانية التقليدية وتسمي بفطائر المربي، ومناسبة جدا في المناسبات والعزومات ولا يخلوا اي منزل منها وفي هذا المقال نقدم طريقة بسيطة لعمل الباستا فلورا.

طريقة عمل الباستا فلورا بالمربي.

مكونات الباستا فلورا بالمربي:

كوب كبيرة من الزبدة السايحة أو السمنة علي حسب الرغبة.

نصف كوب من السكر البودرة المطحون وناعم جدا.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الڤانيليا.

نصف كيس من الباكينج بودر.

علبة من مربي المشمش أو مربي الفراولة والكمية علي حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال مبشور.

كوب كبيرة من الدقيق.

طريقة تحضير لعمل الباستا فلورا: