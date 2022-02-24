لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

المهلبية بالشعرية تعتبر من بين أنواع الحلوى المتميزة، والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل تحلية ممتازة، وتلك التحلية من المهلبية تعد محبوبة للكثير من الناس، والكثير من ربات البيوت تحرصن على عمل هذا النوع من أنواع الحلوى في المنزل، والتي يحبها الأطفال، ومكوناتها بسيطة جدا، ومن المكونات الأساسية في البيت، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الأساسية لعمل نوع المهلبية بالشعرية بمذاقها المميز مع توضيح أهم الخطوات الأساسية لعمل المهلبية.

مكونات حلوي المهلبية بالشعرية

تجهيز المكونات لا بد وأن يكون أول خطوة لعمل المهلبية بالشعرية، ومن خلال الاستعانة بالمقادير البسيطة لهذه الوصفة تحصلين على أفضل مذاق ونكهة لحلوى المهلبية، والتي تعتبر من بين الحلويات الشرقية المشهورة المتميزة بقوامها الكريمي الناعم، وطعمها المفضل للكثير من الناس، ومكوناتها الأساسية تكون كما يلي، من أهم المقادير الأساسية لهذه الوصفة ما يلي:

كوب من مكون الشعرية.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من الزيت.

ملعقة من السمن.

ملعقة من النشا.

ربع كوب من مكون حليب البودرة.

كوبان من الحليب.

مكسرات للتزيبن.

نصف كوب من السكر.

طريقة عمل حلوي المهلبية بالشعرية

من الممكن أن تقوم ربة المنزل بالتحضير لنوع من الحلا البارد الخفيف والمميز بأفضل نكهة، وهذا ما يكون من خلال اتباع خطوات بسيطة، نتعرف عليها من خلال تلك الفقرات القادمة:

يتم وضع قدر ملائم على النار، وبه الكمية التي تتوفر من الزيت ومن السمن البلدي.

بعد التسخين يتم تحمير الشعرية حتى نصل للونها المميز الذهبي.

بعد ذلك تتم الإضافة للحليب مع السكر وقومي بخطوة التقليب الجيد للمكونات.

الخطوة التالية تكون بالإضافة لبقية المكونات ومن ثم يتم التقليب الجيد ما بين مختلف المكونات حتى تلاحظي أن القوام ازدادت درجة سمكه.

ثم بعد ذلك يتم خلط المكونات أكثر وطحنها باستعمال الهاند بلندر وذلك ما يساعد على الزيادة من سمك الخليط للمهلبية، ومن ثم يتم وضعها في بولات مناسبة وتزيينها باستعمال القليل من المكسرات في حال توفرها أو باستعمال الزبيب وجوز الهند.

من الممكن عمل الشعرية بالحليب بطريقة سهلة وبسيطة عن طريق وضع الشعرية علي النار في إناء به سمن ثم قومي بتحمير الشعرية ومن الناحية الاهلي قومي بوضع السكر علي الحليب ثم قومي بوضعة علي النار فعندما يصبح لون الشعرية الي اللون الذهبي قومي بإضافة الحليب الي الشعرية بالتدريج واتركية علي النار لمدة